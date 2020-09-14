نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي | تعرف على رابط المنصة وكيفية الدخول لتعلم عن بعد من منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تعتبر من اهم واحدث منصات التعلم عن بعد داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم منصة مدرستي الخدمات التعليمية بشكل منتظم للطلاب داخل المملكة بالإضافة إلى المنصة تحتوى على العديد من الأدوات التي تساعد الطلاب في الحصول على المادة التعليمية بكل سهولة، كما توفر منصة مدرستي أدوات التدريس التي من شانها تنظيم العملية التعليمية وتقديمها بصورة ميسرة للطلاب، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على مزايا منصة مدرستي، كما سوف نتعرف على رابط منصة مدرستي، كما سوف نوضح طريقة الدخول إلى المنصة : اهم مزايا منصة مدرستي: في بادئ الأمر يقوم الطالب بالدخول والتسجيل على منصة مدرستي.

بالنسبة للمرحلة الابتدائية يتم الدخول على منصة مدرستي الساعة3مساءا، وبالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية الساعة 7صباحا.

يتم أول شي في اليوم الدراسي تأدية النشيد الوطني والقيام بالتمارين الصباحية.

يجب على الطالب اتباع الجدول الدراسي، وان يستعد لما يليه من حصص دراسية.

يجب حضور الحصص من خلال منصة مدرستي، وذلك يقوم به الطال وولى أمره مع معلمة.

يجب على الطالب القيام بما يطلبه المعلم منة من أنشطة ومهام.

يجب على الطالب الاستفادة التعليمية من المعلم وذلك من خلال مناقشة المعلم والأصدقاء، وذلك فيما تم تكليفه به من أنشطة.

يجب على الطالب التفاعل أثناء وقت الشرح من خلال المنصة.

يجب على الطالب إذا تعذر الاتصال بالشبكات الإلكترونية، أن يتم مشاهدة القنوات الفضائية التعليمية المخصصة لذلك. كيفية الدخول إلى منصة مدرستي: الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية بالسعودية. يتم الكتابة بشكل دقيق جميع البيانات المحددة والمطلوبة. Advertisements يتم التسجيل بشكل صحيح للدخول على منصة مدرستي. توجد شروط يجب اتباعها تخص أوضاع الدورة يتم تحديد ذلك من خلال المنصة التعليمية لدخول المعلمين والبدء فيها. يتم عبر المنصة المشاركة المطلوبة وما يتم توضيحه لبدء الدورة. اهم المساعدات التي تقدمها منصة مدرستي لأولياء الأمور: تساعد منصة مدرستي، أولياء الأمور على متابعة مستوى أطفالهم في التعليم، بالإضافة إلى سهولة التواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من خلال منصة مدرستي عند حدوث أي مشاكل تواجه الطلاب، ويجب على أولياء الأمور تسجيل الدخول على منصة مدرستي، وذلك من اجل مراقبة مستوى الأبناء في التعلم.

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