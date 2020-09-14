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عمر شويل - جدة موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن، قام برنامج حساب المواطن في وقت سابق بإيداع مبلغ مخصص للدفعة 34 لشهر سبتمبر الجاري قدره 1.9 مليار ريال لدعم المستفيدين من البرنامج الذين اكتملت طلباتهم، ويبلغ عدد المستحقين المستوفيين للمعايير في هذه الدفعة نحو 10.7 مليون شخص، أما التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي للدفعة السابقة فبلغ إجمالي عددها 18.5 مليون ريال، ليكون بذلك إجمالي المبلغ الذي دفع البرنامج ما يزيد عن 80.5 مليار ريال منذ بداية انطلاقه، من بينها 556 مليون ريال للتعويضات.

موعد التسجيل في حساب المواطن

قام برنامج حساب المواطن بالرد على ما يتداوله المواطنين من استفسارات حول الموعد المقرر لفتح باب التسجيل بالبرنامج حيث أكد على أنه لم يتم تحديد موعد محدد، وأن العمل على مراجعة الضوابط الخاصة بالبرنامج تتم بصورة دورية، ويمكن للمنتسبين للبرنامج الاستعلام عن حالة الدعم المستحقة عبر الرابط المخصص للبرنامج من هنا.

تفاصيل الدفعة 34 من حساب المواطن

صرح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أن عدد المستفيدين من الدفعة 34 الذي حصلوا على مستحقاتهم حتى الآن بلغ 78%، بمتوسط 1042 ريال للأسرة الواحدة، ويبلغ عدد أرباب الأسر نحو 2.1 مليون مستفيد، بينما التابعين قدر عددهم بما يزيد عن 8.4 مليون، أما المستقلين فقدر عددهم بما يزيد عن 132 ألف شخص بنسبة 6% من إجمالي المستفيدين المستوفين لمعايير استحقاق الدعم.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

لابد أن يكون المسجل مواطن سعودي الجنسية باستثناء الأبناء من زوج أو زوجة غير سعوديين، ومقيمًا بالمملكة بصورة دائمة على الأقل خلال سنة ماضية، ولا يكون موجودًا في السجن أو أحد دور الإيواء التابعة للحكومة، وتحدد معايير الاستحقاق من عدد أفراد الأسرة وأعمارهم سواء أقل من 18 عام أو أكثر وإجمالي الدخل الشهري.