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بدء تقديم العروض في المرحلة الأخيرة من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق

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biladi 0 تبليغ

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بلادي – الرياض : بدأت يوم أمس (الأحد) عملية تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، حيث تتضمن هذه المرحلة إجراء دراسات العناية المهنية اللازمة من قبل المستثمرين المؤهلين وتنتهي بتقديم العروض المالية.

ويعد تخصيص قطاع مطاحن الدقيق إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم عدة جهات، ومنها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للتخصيص.

الجدير بالذكر أن المشاركة في مرحلة تقديم العروض ستنحصر على المستثمرين المؤهلين، في حين ستنتهي عملية تأهيل المستثمرين قبل شهر من تاريخ تسليمهم العروض.

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