“فهد الطبية” تحذر من الإفراط في تناول الفيتامينات وتوضح أضراره

بلادي – الرياض : حذرت مدينة الملك فهد الطبية من الإفراط في تناول الفيتامينات دون مراجعة طبية، لما له من أضرار على الصحة.

وأوضحت المدينة الطبية أن تناول كميات كبيرة من الحديد يؤدي إلى حالات تسمم، كما أن تناول كميات كبيرة من فيتامين (ج) أو الزنك يؤدي إلى التقلصات والغثيان والإسهال.

وأضافت أن الإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائف الكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضا إلى نقص المغنيسيوم، كما يؤثر تناول كميات كبيرة من فيتامين (د) سلباً على الدماغ والكبد وقد ينتج عن أخذه الغثيان والضعف العام واليرقان، وتناوله بشكل مفرط ومن غير مراجعة طبية يسبب التسمم.