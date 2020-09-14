“تقويم التعليم” تفتح باب التسجيل في برنامج “مراجع الاعتماد الأكاديمي”.. وهذه أهم أهدافه

بلادي – الرياض : أعلنت هيئةُ تقويم التعليم والتدريب، فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي “مراجع الاعتماد الأكاديمي” (عن بُعد)، مضيفة أن البرنامج سيمنح المتدرب شهادة تساعده على العمل في الجامعات في مجال المراجعة الداخلية أو في مجال المراجعة الخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.
وذكرت الهيئة أن البرنامج يستهدف العاملين في مجال الجودة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الحاصلين على درجة الدكتوراه، أو الحاصلين على دورات تدريبية متخصصة في الجودة وقياس مخرجات التعلم، ومؤشرات الأداء، لافتة إلى أن البرنامج يساعد المتدربين على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل المراجعة الأكاديمية.
ونوهت بأن البرنامج يتضمن عدداً من المحاور، منها مفهوم المراجعة الأكاديمية والهدف منها، وأخلاقيات المراجعين والمقيمين، وتوضيح مراحل وإجراءات التقويم الأكاديمي، وإعداد تقرير المراجعة، مضيفة أن التسجيل في البرنامج متاح الآن .
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