نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث بيانات التقاعد للمستفيدين من مؤسسة التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات التقاعد هو خبر يهم جميع المواطنين و المواطنات المتقاعدين في المملكة العربية السعودية وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم الاثنين الموافق 14 من شهر سبتمبر 2020 ميلادية والموافق 26 من شهر محرم 1442 هجرية من دعوة جميع المستفيدين من المؤسسة من تحديث بياناتهم الشخصية من خلال رابط التالي:www.pensino .gov.sa.

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خطوات تحديث بيانات التقاعد

قد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بدعوة جميع المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة إلي ضرورة تحديث بياناتهم الخاصة وأن هذا التحديث يتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع بعض الخطوات السهلة والبسيطة وهي كالتالي:

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الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد.

القيام بتسجيل الدخول علي الصفحة .

يتم القيام بالضغط علي أيقونة ” تحديث بيانات” والتي يمكن من خلالها أن يقوم المتقاعد من تحديث رقم الجوال الخاص به – البريد الإلكتروني – المدينة ومكان الإقامة – و صندوق البريد.

يجب التأكد من كتابة البيانات الخاصة بك وكتابتها بشكل صحيح.

بعد تحديث تلك البيانات يتم الضغط علي ” تحديث”.

بعد إتمام عملية التحديث يتم إرسال رسالة علي رقم الجوال الذي تم كتابته أثناء التحديث تفيد بصحة البيانات ونجاح عملية التحديث.

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خطوات تحديث بيانات التقاعد وأهمية التحديث

أشارت المؤسسة العامة للتقاعد علي أهمية وضرورة تحديث بيانات العملاء الخاصة وذلك للاستفادة القصوى من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لجميع المواطنين المتقاعدين ولجميع عملائها وقدرة المؤسسة علي التواصل السريع معهم وكذلك للاستفادة القصوى من الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل المؤسسة , وكذلك متابعة المعاملات والحصول علي تحديثات مستمرة لأي إجراء يتم علي المعاملة , كذلك تحديث البيانات من تلقي العميل لجميع الأخبار حول المؤسسة وأحدثها , ومن المعروف أن المؤسسة العامة للتقاعد قد قامت بتوفير جميع الخدمات والقدرة علي إنجازها بشكل إلكتروني بشكل مباشر للتخفيف علي العملاء وعدم تضييع لوقت والجهد تحقيقاً لرؤية أهداف المملكة 2030 ميلادية ولتحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية التي تهدف إلي زيادة جودة الخدمات المقدمة .

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