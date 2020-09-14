نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفئات المصرح لهم بالخروج والعودة للسعودية و الفئة المصرح لها بدخول السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفئات المصرح لهم بالخروج والعودة للسعودية وأيضا الفئة المصرح لها بدخول السعودية فقد صرح مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة بالموافقة علي رفع القيود و مغادرة المواطنين المملكة والعودة أليها بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل وذلك عبر منافذها البرية والجوية والبحرية وجاء ذلك بناء على ما رفعته الجهات المتخصصة بشان مستجدات فيروس كورونا في المملكة فقد أعلنت التصريحات على النحو التالي.

الفئات المصرح لها بالخروج من السعودية

الفئات المصرح لها بالخروج من السعودية أي خارج المملكة والعودة إليها هم :

الموظفون الحكوميون والمدنيون والعسكريون و من هم لديهم مهام رسمية. العاملون لدي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقات السعودية والمنظمات الإقليمية الدولية وعائلاتهم. العاملون على وظائف الداعمة إذا كانت في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة. رجال الأعمال ممن يتطلب أعمال السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية وأيضا مدراء التسوق والتصدير و المبيعات. المرضى الذين يعانون من المرض و يستلزم العلاج للسفر خارج المملكة لمتابعة حالتهم الصحية من مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى عمليات زراعه أعضاء. الحالات الإنسانية من وفاة الزوج أو الزوجة أو احد الأبوين أو احد الأولاد خارج المملكة. الطلبة المبعوثون للعلم في الخارج. المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم ومن ثبتت لهم أقامة خارج المملكة. المشاركون في المناسبات الرياضية للألعاب مثل اللاعبين والطاقم الفني والإداري.

الفئات المصرح لهم بدخول المملكة

الفئات المصرح لهم بدخول المملكة والخروج منها وفقا لضوابط واجراءات صحية وقائية والتي تحددها اللجنة المعينة باتخاذ الإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا وهم :

مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.

دخول الغير سعوديين من حاملي تأشيرات خروج وعودة العمل أو أقامة أو زيارة.

وسوف يبدأ العمل بتنفيذ مع ما تم صريحة من قبيل الوزارة صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442 هجرية الموافق 15 سبتمبر 2020 ميلادية.

واليكم نسخة من منشور وزارة الداخلية للفئات المصرح لها بالسفر عبر المنصة الرسمية الخاصة بها على توتير هو كالاتي.



والجدير بالذكر من قبل سابق قد أعلنت الجوازات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توتير على أهمية وجوب شرطان لخدمه التفويض الإلكتروني هذه العملية تتيح لك فرصة تفويض شخص اخر ينوب عنك وقت انشغالها أطلقت هذه الخدمة ليستفيد منها المواطن السعودي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني وتتم هذه الخدمة بشكل رسمي في جميع أنحاء المملكة.