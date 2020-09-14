نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية .. أرامكو توضح أسعار البنزين الجديدة خلال شهر سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذا المقال سوف نقدم لكم تقرير بأسعار البنزين الجديدة لشهر سبتمبر لعام 2020 من خلال شركة “أرامكو” السعودية، فقد أعلنت الشركة امس الخميس الذي وافق العاشر من شهر سبتمبر لعام 2020 بأن هذه الأسعار سوف تكون متاحة من اليوم الجمعة الحادي عشر من شهر سبتمبر الموافق أيليو للعام 2020، بالإضافة إلى أنه من المعروف أن أسعار البنزين غير مستقرة، فهناك أيام تكون فيها الأسعار مرتفعة وأيام أخرى يحدث لها عملية انخفاض للأسعار، ويرجع ذلك إلى تغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية إلى الأسواق العالمية الكبري.

مصادر من شركة “أرامكو” في تحديد أسعار منتجات الطاقة والمياه وأسعار البنزين الجديدة:

قالت مصادر معروفة من شركة “أرامكو” أن الإجراءات الحكومية تقوم بتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأنه في شهر شباط الماضي فبراير قد تم فيه تعديل لفترة المراجعة الدولية للأسعار من ربع سنوية إلى أسعار شهرية، وقررت أن التعديل يكون في اليوم العاشر من الأشهر الميلادية ويتم تطبيقها في اليوم الحادي عشر من نفس الشهر، بالإضافة إلى أن أسعار النفط الثلاثاء الماضي قد نزلت لأنه مع قدوم موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية تظهر بعض المخاوف في إزاء الطلب على الوقود والمواد البترولية عموماً، وقد امتدت العطلة إلى آخر الأسبوع احتفالا بعيد العمال، مؤكداً أنه يوجد بعض المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التجمعات في الاحتفالات، وأيضاً في نفس الوقت حدث ارتفاع في عدد المصابين في بريطانيا والهند.

أسعار البنزين لشهر سبتمبر لعام :2020

وهذة قائمة بأسعار البنزين ومواد الطاقة والوقود التي تم الاتفاق عليها من خلال شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية:

أكدت صحيفة “عاجل” أنه في شهر آب الماضي سبتمبر هذه الأسعار:

وصل سعر بنزين 95 إلى حوالي 1,60 ريالا سعوديا.

الكيروسين سجل حوالي 0,70 ريالا سعوديا.

اللتر من غاز البترول المسالى سجل حوالي 0,75 ريالا سعوديا.

سجل سعر بنزين 91 حوالي 1,43 ريالا سعوديا.

الديزل سجل حوالي 0,52 ريالا سعوديا، وبهذا فنكون قدمنا لكم كل أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية.