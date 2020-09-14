نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تسجل 1060 حالة شفاء من فيروس كورونا في المقال التالي
وأوضحت الصحة السعودية أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المملكة، منذ ظهور الفيروس، 326 ألفًا و258 حالة.
وأحصت المملكة 37 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4305 حالات.
السعودية
فيما كانت قد أفادت وكالة رويترز، صباح اليوم الاثنين، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، يقترب من 29 مليون إنسان، بعد أن سجل العالم أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.
وبحسب الوكالة، أصيب أكثر من 28.93 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى 921437 حالة.
وذكرت رويترز، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة، تصدرت القائمة مسجلة أكثر من 6.5 مليون إصابة و193،755 وفاة، وتلتها الهند من حيث عدد الإصابات بواقع 4.7 ملايين إصابة و78586 حالة وفاة.
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