انطلاق مبادرة ارض الحضارات لليوم الوطني90

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دوت الخليج – الأحساء
تطلق شركة الأحساء للسياحة و الترفيه ممثلة بإدارة مشروع أرض الحضارات مبادرتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 للعام 2020 ،لمدة أربعة أيام من 23 /9 / 2020 وحتى 26 /9/2020 ؛ وذلك في مشروع أرض الحضارات بجبل القارة السياحي بالاحساء.
وذلك بإتاحة أركان مجانية لمنتجات الواحة تشمل : التمور – التراث – الحرف اليدوية – الأسر المنتجة – الفنون التشكيلية، فعلى الراغبين بحجز الأركان والمشاركة في هذه المبادرة التواصل عن طريق الواتس اب ( 0562125981 ) .
باالإضافةً إلى دعم الأسر المنتجة ، وإبراز المنتجات الأحسائية والتي تمثل جزءًا لا يتجزء من ثقافة وتراث مملكتنا الحبيبة وفيما تحرص إدارة مشروع أرض الحضارات الإهتمام و الإسهام من تقليل الأضرار الإقتصادية الناجمة من جائحة كورونا لهذه الفئات ، داعيةً المهتمين من الأسر المنتجة وأصحاب المنتجات الأحسائية للمشاركة إظهارًا لهويتنا الأحسائية وفي الختام تتقدم ادارة المشروع بالتقدير و جزيل الامتنان للصحيفة على المساهمة بنشر هذه المبادرة .
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