نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية | مع توضيح شروط التقديم وموعد النزول 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة تكافل الخيرية ، التي تُعد من أهم البرامج التنموية التي تعطي إليها مؤسسات المملكة الاهتمام الكبير، وذلك نتيجة للأثر الحميد الذي تنتجه مثل هذه البرامج، وذلك لأن تلك البرنامج تقوم بتقديم العدد من المعونات للطلاب، سواء المادية والمعنوية، وذلك لتقديم فرص تعليم متساوية لجميع طلاب وطالبات المملكة، سواء الأغنياء منهم أو الفقراء،لضمان استمرار تفوق هؤلاء الطلاب في مراحل تعليمهم، ليكونوا قادرين على خدمة المملكة بعد تخرجهم، وجعل المملكة تنافس الدول الكبرى في جميع نواحي الحياة المختلفة.

مؤسسة تكافل الخيرية

يعتقد القائمون على مشروع تكافل الخيرية، بأنه أهم المشروعات التنموية التي تهتم بمجال التعليم، وكذلك برنامج قرض الأسرة، الذي يهتم بإزالة جميع المعوقات التي قد تواجه الطلاب ذوي الدخل المحدود، لذلك يقوم هذا البرنامج على تقديم معونات للطلاب الذين يجدون صعوبة في إيجاد فرص التعلم، وكذلك فرص المنح الدراسية التي تتطلب الكثير من الأموال.

تقوم المؤسسة بتوفير المعلومات الخاصة بالطلاب والحالات الاجتماعية الخاصة بأُسرهم، وذلك من خلال الجهات الحكومية المُختصة، لضمان تقديم تلك الخدمة للذين هم في أمس الحاجة إليها.

شروط التسجيل في تكافل الخيرية

يعتمد تقديم معونة التكافل الخيرية للطلاب الذين ينحصرون ضمن الأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولتأكيد تطبيق هذا الشرط، فقد وضع البرنامج بعض الشروط، التي تضمن تحقيق هذا الأمر وتلك الشروط هي:

أن يكون الطالب حاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون الطالب أو الطالبة ملتحقين بمراحل التعليم العام.

لا يجوز لطلاب محو الأمية التقديم للحصول على معونة مؤسسة التكافل الخيرية.

لا يتم قبول طلابات التقديم الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية العامة.

يجب على الطالب التسجيل في تلك المنحة في بداية كل سنة دراسية جديدة، أي يلزم على الطالب الذي قام بالتقديم على المنحة العام الماضي، يلزم تسجيله مرةً أُخري لتلك السنة الدراسية الجديدة.

يجب توافر اسم المتقدم في قائمة التكافل الموجودة بالمدرسة المُلتحق بها، وإلا فإنه لن يحصل على هذا الدعم.

مؤسسة التكافل الخيرية تسجيل

بعد ذكر الشروط اللازمة لقبولك في الدعم، نأتي لنقطة تسجيل الطالب في البرنامج، حتي يحصل على الدعم المُقدم، فبعد أن يقوم الطالب بالتأكد من وجود اسمه من ضمن الطلاب الموجودين في قائمة التكافل بالمدرسة، يقوم باستلام اسم مستخدم، وكلمة سر حتي يتمكن من استكمال البيانات عبر بوابة الطلاب للتسجيل.

خطوات تسجيل في تكافل للطلاب

يلزم أولاً بالدخول على بوابة الطلاب. يقوم الطالب باختيار “تسجيل دخول طالب جديد”. يقوم الطالب بكتابة رقم الهوية، ورقم الجوال المُسجل ببرنامج التكافل بالمدرسة. يقوم الطالب بكتابة رمز التحقق الموجود بالصورة. يتم استلام رمز التحقق عبر الهاتف، وفي حالة عدم استلام رمز التحقق، يجب مراجعة المدرسة للبيانات المُسجلة سابقاً لدى برنامج التكافل، أو التحقق من وجود الاسم الصحيح لك في قائمة المكفولين، لتتمكن من استكمال خطوات التسجيل. قم بكتابة كود التفعيل، ثم اضغط “متابعة”. يجب استكمال كتابة البيانات، مثل الجنس، والسنة العمرية، المرحلة الدراسية. قم بكتابة اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة. قم بتسجيل بريد الإلكتروني بشكل صحيح. في النهاية اضغط على “تسجيل”.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات بالشكل الصيح، يكون لك المقدرة في تسجيل الدخول في مؤسسة تكافل الخيرية، لتضمن حصولك على المنحة المُقدمة من البرنامج.

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بوابة الطلاب لمؤسسة تكافل

بعد التأكد من عملية تسجيل الدخول في مؤسسة تكافل الخيرية ، وكتابة اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بك، تأتي مرحلة دخول الطلاب على منصة تكافل الإلكترونية، والتي يتم تقديم العديد من الخدمات الطلابية على تلك المنصة، ويتم الدخول على المنصة كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة برنامج تكافل.

قم باختيار “بوابة الطلاب”.

يظهر مربع التسجيل، فقم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة مرورك الخاصة.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

وبهذا يتم فتح واجهة المستخدم للمنصة، لتتوافر عليها جميع الخدمات الخاصة بالطلاب.

الخدمات التي يقدمها برنامج تكافل الخيريه

السبب في شهرة مؤسسة تكافل الخيرية ، هي كثرة الخدمات التي يقوم البرنامج لتقديمها لطلاب وطالبات المملكة، ومن أشهر الخدمات المُقدمة من البرنامج هي:

خدمة الإعانة المالي، حيث يقدم البرنامج لطلاب المدارس مبلغ مالي، يُعينهم على مصروفاتهم المدرسية، حيث يتكفل البرنامج بحوالي 270,000 طالب وطالبة سنوياً، يتم توزيعهم على حوالي 20,000 مدرسة، وتقدر تلك المعونة بين 500 ريال إلى 800 ريال سعودي. خدمة كسوتي، تحظى خدمة كسوتي بقدر كبير من الاهتمام من المؤسسات المجتمعية المختلفة، التي تتواصل مع مسؤولي برنامج تكافل الخيرية، حيث تم توزيع حوالي 135,000 كسوة على طلاب محدودي ومتوسطي الدخل. خدمة وجبتي، يهتم البرنامج بتوزيع وجبات غذائية، للطلاب المتواجدة بالأماكن النائية عن الخدمات الحكومية، حيث يتم توزيع حوالي 9 مليون وجبة سنويا على 669 مدرسة، بما تحتوي على 50,000 طالب.

فهذه عدد كبير من الخدمات التي يهتم البرنامج لتقديمها للطلاب على مستوي أراضي المملكة، لتكون أحد أهم الدعائم لحل مشاكل الطلاب.

أهداف المشروع

تعدد الأهداف التي من أجلها أُنشأت مؤسسة تكافل الخيرية ، ولكن هناك بعض الأهداف الأساسية التي يهتم البرنامج بتحقيقها على أكمل وجه، ومن تلك الأهداف:

يهتم البرنامج بدعم الطلاب المحُتاجين في المناطق النائية.

يتم توفير التغذية الصحية للطلاب أثناء مراحل الدراسة المختلفة.

يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي لدى الطلاب بأهمية التفوق أثناء المراحل الدراسية، لينعم بحياة معيشة أفضل بعد التخرج.

يهدف البرنامج إلى كسر الحواجز النفسية بين الطلاب نتيجة للفوارق الاجتماعية.

متى ينزل تكافل الخيرية

يقوم الطلاب بالتسجيل على مؤسسة تكافل الخيرية في بداية كل سنة دراسية جديدة، ولمعرفة موعد نزول المعونة، فقد قدم البرنامج رقم 920033951 ليتم الرد على أي تساؤل من الطلاب.

آخر معونات تكافل الخيرية

قد قام البرنامج في الفترة الأخيرة بتوفير حوالي 250,000 جهاز لوحي (تابليت) للطلاب الغير قادرين على شراءه، وذلك لمواكبة التعليم الإلكتروني الذي سُيقام من خلال منصة مدرستي في الأشهر القليلة القادة.

وبهذا يكون قد تمكنا من معرفة طريقة التسجيل في مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب، وذلك من خلال بوابة التسجيل الخاصة بالبرنامج، ثم قمنا بمعرفة أهداف البرنامج، وتوفير الأرقام الخاصة بأي تساؤل عن المعونات المُقدمة من البرنامج.