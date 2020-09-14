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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح آلية الحصول على إصدار وتجديد رخص العمل في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية عن خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي، وذلك لمن يرغب في الحضور إلى مكاتب الضمان الاجتماعي داخل جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، عن طريق موقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تنظيم وتسهيل مراجعات مكاتب الضمان الاجتماعي علي المواطنين، وإرضاءا للعملاء وحفاظا على سلامتهم، والحد من تفشي وباء كورونا، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
أشار المشرف العام التنفيذي موضحا أن إطلاق خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي، يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نوضح لكم خطوات حجز موعد في الضمان الاجتماعي، لمن يرغب في حجز موعد مسبق.
آلية الحصول على خدمة إصدار وتجديد رخص العمل
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح آلية الحصول علي خدمة إصدار وتجديد رخص العمل من خلال اتباع الخطوات الموضحة، والتي قامت بنشرها من خلال موقع التواصل الاجتماعي من الحساب الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أوضحت شروط الحصول على خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.
خطوات حجز موعد الضمان الاجتماعي إلكترونيا
- الدخول عبر موقع وزارة التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية.
- القيام بالانتقال إلي صفحة حجز موعد مسبق.
- القيام باختيار نوع الخدمة وهي خدمة حجز موعد الضمان الاجتماعي.
- القيام باستكمال البيانات الأساسية، ومن ثم اختيار الخدمة التي يرغب المواطن في مراجعتها في مكاتب الضمان الاجتماعي.
تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تزامنا مع عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقر أعمالهم، بنسبة 75 % من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية، وذلك في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وقد قامت الوزارة بالتشديد على التعليمات التالية وإتباعها، وهي:
- أن يتم العمل مع تطبيق الإجراءات الوقائية لموظفي القطاع العام، للحد من انتشار جائحة كورونا، والتي يتم إصدارها من وزارة الصحة من خلال موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض.
- أن يستمر العمل بتطبيق الدوام المرن، حيث يتم الحضور لمقر العمل من خلال ثلاث أوقات يتم تقسيمها كتالي:
المجموعة الأولي للعمل، تبدأ اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا.
المجموعة الثانية للعمل، تبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا.
المجموعة الثالثة للعمل، تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
- استمرار عمل الموظفين والموظفات الغير مشمولين بنسبة الحضور، وفق نظام العمل عن بعد.
- أن يتم استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بجائحة كورونا، حسب تصنيف وزارة الصحة، من خلال العمل عن بعد.
- التشديد علي العاملين في القطاع العام والخاص علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
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