نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة: تبدأ المديرية العامة للجوازات في العمل علي مد فترة صلاحية تأشيرات الخروج والعودة من المملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أن تنتهي فترة صلاحية الإقامة في الفترة من 1-7-1441هـ الموافق يوم 25-2-2020م، حتي 1-10-1441هـ الموافق 24-5-2020م، لمدة ثلاثة أشهر أخرى مجانا.

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة آلياً لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة

تعلن الجوازات تنفيذا للتوجيهات، عن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، آليا لجميع الوافدين الموجودين داخل المملكة، والتي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة لهم فترة التمديد، ليكون إلي تاريخ 13-2-1442، الموافق يوم 30-9-2020، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

قرار تمديد تأشيرة الخروج والعودة للوافدين الموجودين خارج المملكة

تمديد صلاحية تأشيرات الخروج والعودة للوافدين بدون مقابل لمدة ثلاثة أشهر، حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز، بإصدار أمر ملكي لوزارة الداخلية السعودية، يتضمن الموافقة علي تمديد عدد من المبادرات تتعلق بصلاحية التأشيرات والإقامة الخاصة بالوافدين، حيث وافق سمو الملك على تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين دون مقابل، وكذلك تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أن تنتهي صلاحية الإقامة الخاصة بهم، خلال فترة تعليق الدخول والخروج من وإلي المملكة العربية السعودية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

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كما أوضح مصدر مسئول من وزارة الداخلية السعودية، أنه وفق لمضمون الأمر الملكي، تخضع هذه الاستثناءات للمتابعة المستمرة، والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

تمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين من أصحاب المهن التجارية

توضح المديرية العامة للجوازات أن تمديد صلاحية التأشيرات يشمل أصحاب المهن التجارية والصناعية، المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، والذين لم يتمكنوا من استغلال تأشيراتهم في فترة تعليق الدخول والخروج، من وإلي المملكة السعودية عبر المنافذ، مع العلم أن إجراءات تمديد الصلاحية سوف يتم آليًا من النظام، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجوازات.

تمديد هوية مقيم آليا للوافدين لمدة ثلاثة أشهر داخل وخارج السعودية

بدأت الجوازات في العمل علي مد هوية مقيم بشكل آلي للوافدين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتشمل المقيمين المنتهية إقامتهم خلال هذه الفترة: من تاريخ 23 رجب 1441هـ الموافق 18 مارس 2020م، وحتي 9 ذو القعدة 1441هـ وحتي 30 يونيو 2020م، وأوضحت أن تمديد صلاحية التأشيرة سوف يتم مجانا بدون مقابل وبدون دفع أي رسوم أو مقابل مادي.

كما أتاحت للمواطنين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها من خلال بوابة أبشر الإلكترونية.