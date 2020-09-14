نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على قرض 60.000 ريال من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك التنمية الاجتماعية الكثير من القروض والخدمات الإلكترونية بما يتناسب مع احتياجات المستفيد، ويمكن الحصول على مبلغ يصل حتى 60.000 ألف ريال سعودي من خلال التقديم الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن يكون المستفيد مستوفي كافة الشروط والمتطلبات التي يطلبها البنك، بالإضافة إلي العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى من بينها خدمة استعادة المبالغ الزائدة لدى بنك التنمية الاجتماعية، وهي الخدمة التي تمن المستفيد من استعادة المبالغ الخاصة به لدى البنك إلكترونيا دون الحاجة إلي زيارة الفرع.

قرض الأسرة

هو احد القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف باسم التسليف والادخار السعودي، للمواطنين والمواطنات وذلك من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء وتكاليف المعيشة بما يتناسب مع احتياجاتهم، ويمكن الحول على تمويل مالي وقدرة 60 ألف ريال على فترة سداد بحسب قيمة المبلغ المراد أقتراضه، هذا ويوفر البنك حاسبة إلكترونية يمكن من خلالها الحصول على نسبة تقريبية للقرض المتوقع وقيمة القسط الشهري.

شروط الحصول على قرض الأسرة

يجب أن يكون عمر المقترض لا يزيد عن 70 عاما وللكفيل لا يزيد عن 55 عاما.

يجب أن الدخل الشهري لا يتجاوز 12,500 ريال سعودي.

يجب أن لا يزيد دخل الفرد في الأسرة عن 2000 ريال.

يعتبر الابن من ضمن أفراد الأسرة المقترضة إذا لم يتجاوز سنه 24 عاماً.

يحق للمرأة المطلقة والأرملة الحصول على قرض الأسرة إذا كانت تعول طفل ولا يشترط السن.

هذا ويمكن الإطلاع على متطلبات الحصول على القرض الأسري من خلال البوابة الإلكترونية علما أن المتطلبات تتمثل في الهوية الوطنية، صورة من سجل الأسرة، نموذج من البريد، الاستمارة الإلكترونية للتقديم، إيضاح راتب الأبناء الذكور في الأسرة، التوقيع من جهة العمل على أخر 3 شهور للراتب.

مبلغ قرض الأسرة من بنك التسليف

يمكن الحصول على القرض بداية من 18 ألف ريال ويصل حتى 60 ألف ريال بما يتناسب احتياجات رب الأسرة، ويتم احتساب قيمة القسط الشهري حسب قيمة القرض، فغذا كان القرض بقيمة 18 ألف ريال فيتم احتساب القسط من خلال حاسبة بنك التنمية ويصح 300 ريال شهرياً، وذا كانت قيمة القرض 24 ألف ريال فيصبح القسط الشهري 40 ريال، أما إذا كان المبلغ المقترض 30 ألف ريال فيصبح قيمة القسط 500 ريال، كل هذا يتم احتسابه من خلال حاسبة بنك التنمية الإلكترونية ويسجل في مستندات.