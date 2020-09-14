“المرور” يُحذر من 4 أخطاء ترتكب عند الإشارة الضوئية

بلادي – الرياض : حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الإثنين)، من أخطاء قد يرتكبها بعض قائدي المركبات عند الإشارات الضوئية، ومنها إساءة استخدام منبه المركبة.

ودعت الإدارة قائدي المركبات إلى تجنب الوقوف على خطوط المشاة، أو الوقوف بشكل عرضي، مشددة على عدم تجاوز السيارات لتغيير المسار.

ونصحت الإدارة جميع السائقين بالالتزام بتنظيمات السير عند الوقوف بالإشارة الضوئية، وذلك لتجنب الحوادث المرورية والحفاظ على سلامة مرتادي الطريق.