“الجزائية المتخصصة” تحكم بالقـتل تعزيراً لشقيقين قتـلا والدتهما غدراً.. وحاولا قـتل أخيهما

بلادي – الرياض : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، اليوم (الاثنين)، حكماً ابتدائياً بالقتـل تعزيراً لشقيقين اعتنقا المنهج التكفيري، وقتلا والدتهما غيلة وحاولا قتـل أخيهما.

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