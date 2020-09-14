نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم الاقامة عبر موقع أبشر الإلكتروني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تاشيرة خروج وعودة تعتبر من أهم وأبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، فكثيراً ما يحتاج المواطنين المقيمين بالمملكة الاستفسار عن تأشيرة الخروج أو العودة الخاصة به، لذلك تسعي السلطات السعودية إلى تيسير حركة الاستعلام فأصبح بإمكان أي مواطن الاستعلام عن ما يريده من خلال المواقع السعودية الرسمية الخاصة بالجوازات، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال عن طريقة الاستعلام عن التأشيرة برقم الإقامة وكيفية تمديد فترة الإقامة بالمملكة.

استعلام عن تاشيرة خروج وعودة

استعلام عن تاشيرة خروج وعودة تعتبر من أهم الخدمات التي قدمتها وزارة الخارجية السعودية مؤخراً، حيث عملت على تسهيل طريقة الاستعلام لتُمكن كل من المواطنين المقيمين بالمملكة أو الوافدين إليها من الاستفسار عن كافة المعلومات حول تأشيرة الخروج أو العودة،كما تتميز هذه الخدمة بعدة خصائص تتمثل في الآتي:

إمكانية الاستفسار من خلال موقع المنصة الوطنية الموحدة للاستفسار عن صلاحية التأشيرات في السعودية.

للاستفسار عن صلاحية التأشيرات في السعودية. تتميز بعدم وجود أي تزييفات في التعاملات الورقية.

توفر الوقت والجهد فلا حاجة للذهاب إلى المكان المخصص للاستعلام لسهولة الحصول على المعلومات من الأنترنت.

تساهم في تقليل عدد الموظفين وبذلك سيتم توفير النفقات.

تم تطوير هذه الخدمة فيمكن للمواطنين استعلام عن تاشيرة خروج وعودة عن طريق التسجيل في خدمة مقيم.

عن طريق التسجيل في خدمة مقيم. تعتبر واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها بكثرة، فقد تصل عدد التأشيرات المُقدمة إلى ثلاثة ملايين تأشيرة إلكترونية.

إمكانية حصول المواطن على التأشيرة إلكترونيًا من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة خلال دقائق معدودة.

يمكن للمواطن طباعة التأشيرة الإلكترونية التي حصل عليها.

بطباعة المواطن للتأشيرة يصبح معه مستند رسمي يدل على أنه قام بإصدار التأشيرة إلكترونيًا.

خطوات استعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم الاقامة

قامت وزارة الخارجية السعودية بتوفير العديد من الطرق البسيطة التي تساعد المواطن من القيام بعملية استعلام عن تاشيرة خروج وعودة بسهولة وبدون بذل أي جهد، حيث يمكن إتمام عملية الاستعلام عبر العديد من المنصات الإلكترونية منها منصة أبشر ومنصة مقيم، حيث تتميز هذه المنصات بالمرونة في التعامل معها من حيث إصدار الأوامر وغيرها من العمليات، كما يمكن الاستعلام عبر رقم الإقامة أو من خلال رقم الهوية ورقم الجواز، حيث تتمثل خطوات الاستعلام من عن التأشيرة من خلال رقم الإقامة في الآتي:

أولاً يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر التابع لوزارة الداخلية من خلال متصفح الإنترنت.

من خلال متصفح الإنترنت. يقوم المواطن بمليء البيانات الخاصة بتسجيل الدخول على منصة أبشر.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “ تسجيل دخول “.

“. سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية بها رمز التحقق عبر رقم الهاتف الجوال المُسجل في منصة أبشر.

يقوم الموطن بإدخال رمز التحقق، ثم يقوم بالضغط على زر” تسجيل الدخول “.

“. سيتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة الخدمات الإلكترونية، يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “استعلامات” الظاهرة تحت خانة “ خدماتي “.

“. ثم نقوم بالضغط على زر “ جوازات “.

“. بعد ذلك يتم الضغط على زر “ حالة تأشيرة خروج وعودة “.

“. ثم يتم إدخال البيانات الخاصة بالتأشيرة وهي (رقم رخصة الإقامة – رقم هوية الكفيل – الرمز المرئي).

بعد ذلك سيظهر خيارين هما إدخال رقم التأشيرة أو إدخال رقم الجواز يقوم المواطن باختيار أحدهما وإدخاله حسب رغبته للمتابعة وإتمام عملية استعلام عن تاشيرة خروج وعودة بالمملكة العربية السعودية.

بالمملكة العربية السعودية. ثم يتم الضغط على زر “ عرض “.

“. بعد ذلك سيتم عرض نموذج خاص ببيانات التأشيرة وحالتها بشكل مفصل على الشاشة وهي(اسم صاحب التأشيرة -رقم التأشيرة – السفر قبل – مدة التأشيرة – تاريخ انتهاء الإقامة – منفذ الدخول للمملكة – نوع التأشيرة تاريخ دخول المملكة).

في حالة عدم امتلاك المواطن لحساب على موقع أبشر يجب عليه فتح حساب أولًا ثم يقوم بعد ذلك بإكمال الخطوات كما قمنا بشرحها بالتفصيل.

كيف يمكن تمديد تأشيرة خروج وعودة؟

بعد التعرف على خطوات استعلام عن تاشيرة خروج وعودة سوف نتناول بالتفصيل كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيا وبدون الذهاب لمصلحة الجوازات لتمديدها، ويأتي ذلك في إطار سعي السلطات الحكومية بالمملكة العربية السعودية إلى تسهيل عمليات الاستعلامات حول التأشيرات على المواطنين المقيمين أو الوافدين، تتمثل خطوات تقديم طلب التمديد في الآتي:

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يتم الدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية من خلال شبكات الإنترنت.

من خلال شبكات الإنترنت. بعد ذلك يتم الضغط على زر “ أفراد ” الظاهر على يمين الصفحة الإلكترونية.

” الظاهر على يمين الصفحة الإلكترونية. نقوم بتسجيل الدخول في المنصة الإلكترونية بحساب المواطن أو من خلال فتح حساب جديد على المنصة.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “، ثم يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “ا ستعلامات ” الظاهرة تحت خانة “ خدماتي “، وذلك لتمديد التأشيرة بعد الانتهاء من خطوة استعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم الإقامة.

“، ثم يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “ا ” الظاهرة تحت خانة “ “، وذلك لتمديد التأشيرة بعد الانتهاء من خطوة برقم الإقامة. بعد ذلك يتم الضغط على زر “ الخدمات العامة “.

“. ثم يقوم المواطن بالنقر على الأيقونة الخاصة بخانة “ الرسائل والطلبات “.

“. بعد ذلك يتم الدخول إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بتمديد تأشيرات العودة للمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة الإلكترونية الخاصة بنموذج طلب تمديد الإقامة.

يقوم المواطن باختبار القطاع الذي سيتم إرسال الطلب إليه وهو “المديرية العامة للجوازات”.

ثم يقوم باختيار الخدمة المطلوبة من القائمة وهي (تمديد تأشيرة الخروج والعودة).

ثم يقوم بإدخال الموضوع والرسالة الخاصة بالطلب وهي (نرجو تمديد تأشيرة الخروج والعودة).

ثم يتم الضغط على زر “ إرسال “.

“. بعدها سوف يتم تسجيل طلب التمديد من خلال الموقع.

خطوات إلغاء تأشيرة خروج وعودة

بعد التعرف على خطوات استعلام عن تاشيرة خروج وعودة حان الوقت للتعرف على طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة بالمملكة العربية السعودية بخطوات بسيطة وسهلة عن طريق منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

أولًا يجب الدخول إلى موقع خدمات أبشر الإلكتروني.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة “الجوازات” الظاهرة بوضوح على يمين الصفحة عند الدخول إلى الموقع.

بعد ذلك الضغط على زر “الخدمات الإلكترونية”للتأشيرات.

ثم يتم اختيار أيقونة “ خدمات المكفولين “.

“. بعد الضغط على أيقونة “خدمة المكفولين” يتم الضغط على أيقونة بعنوان “ تفاصيل أكثر ” لتحديد المكفول المراد .

” لتحديد المكفول المراد ثم يتم النقر على خدمة “ إلغاء التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة ” بمجرد ظهورها.

” بمجرد ظهورها. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سيتم تأكيد الطلب وإلغاء التأشيرة.

ولابد من ملاحظة أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة حيث كان هذا مصلحة الجوازات على أحد المواطنين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة مقيم

إذا كنت من المواطنين الذين قاموا بإصدار تأشيرة خروج نهائي فيمكنك استعلام عن تاشيرة خروج وعودة النهائي من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

ثم قم بالذهاب إلى صفحة المديرية العامة للجوازات عبر منصة مقيم.

ثم قم بالضغط على زر “ التحقق من التأشيرات ” الموجود في أسفل يمين الصفحة.

” الموجود في أسفل يمين الصفحة. بعد ذلك نقوم بإدخال رقم الإقامة الخاص بالمواطن المُستعلم.

في خانة المطابقة باستخدام نقوم باختيار أيقونة “ رقم الجواز ” من القائمة المنسدلة، ثم نقوم بإدخال رقم جواز السفر.

” من القائمة المنسدلة، ثم نقوم بإدخال رقم جواز السفر. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر ” تحقيق “.

“. بعد ذلك سوف يقوم الموقع بعرض البيانات الخاصة بالتأشيرة وصلاحيتها والميعاد الذي صدرت به وكافة البيانات المتعلقة بالتأشيرة.

كيف يمكن الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر؟

قامت مصلحة الجوازات بالتعاون مع وزارة الخارجية بوضع عدة طرق بسيطة لتسهيل عملية استعلام عن تاشيرة خروج وعودة فيمكن لأي مواطن الاستعلام عنها من خلال منصة مقيم أو من خلال منصة أبشر، حيث تتمثل خطوات الاستعلام من خلل موقع أبشر الإلكتروني في الآتي:

أولًا يتم الدخول على منصة أبشر الإلكترونية .

. ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “أفراد” للخدمات الإلكترونية.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول على منصة أبشر من خلال استخدام كلمة المرور واسم المستخدم.

بعد ذلك يتم إدخال الرمز المائي للتحقق من الهوية.

يتم النقر على زر “ خدمة الجوزات “.

“. ثم بعد ذلك يتم الدخول على “ خدمة التأشيرات “.

“. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإكمال البيانات اللازمة المتمثلة في (اسم المواطن ، رقم الإقامة، رقم جواز السفر).

بعد ذلك يتم الضغط على مربع “تحقيق” لعرض النتائج.

بعد ذلك يمكن للمواطن الإطلاع على كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة والتي تشمل (مدة صلاحيتها – موعد الخروج من الأراضي السعودية – وغيرها من النتائج الهامة).

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول كيفية إتمام عملية استعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم الإقامة، كما تعرفنا على كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة وكيفية إلغائها، إلى جانب أننا تناولنا خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة مقيم أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية.