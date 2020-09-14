“التجارة” تشهِّر بمالك مركز يبيع إطارات وزيوت سيارات مغشوشة

بلادي – الرياض : شهَّرت وزارة التجارة بمالك مركز، يختص بتجارة إطارات وبطاريات وزيوت السيارات بمكة المكرمة؛ وذلك إثر صدور حُكم قضائي، يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وبيع إطارات منتهية الصلاحية، وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا غرامة مالية، قدرها خمسون ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهر، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفِرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المركز بمكة المكرمة، وضبطت إطارات منتهية الصلاحية معروضة داخل المنشأة، كما لوحظ الإهمال بعدم إتلاف الإطارات، إضافة إلى عرض وبيع زيوت سيارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وبناء عليه تمت إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

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وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضد مرتكبيها بالنظر لما يترتب عليها من غش وخداع المستهلكين.

وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث “التجارة” عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.