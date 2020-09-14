السومة: لم أحسم أمر بقائي مع الأهلي.. وفزنا على الشرطة رغم خطورته

بلادي – متابعات : أكد الدولي السوري مهاجم الأهلي عمر السومة أنه لم يحسم أمر البقاء مع الفريق أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وقال السومة لـ قنوات الكأس: “لم أحسم أمر بقائي في الأهلي، وفزنا على الشرطة العراقي في مباراة كان فيها هو الأخطر”.

وشارك السومة في فوز فريقه على الشرطة بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور المجوعات بدوري أبطال آسيا.

وحقق الأهلي فوزا صعبا على الشرطة العراقي بهدف سجله ماركو مارين، ليكون الفريق أول المتأهلين لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.