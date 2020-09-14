نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرسال برقية للديوان الملكي في المملكة وطريقة كتابتها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إرسال برقية للديوان الملكي هو أمر يهم بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة طريقة إرسال البرقية حتى يستطيع كل مواطن أو مواطنه داخل المجتمع السعودي من إيجاد طريقة لقضاء حاجاتهم المختلفة سواء الطلبات الحكومية أو طلبات العلاج أو طلبات الشكوي و يتم إرسال هذه البرقية إلي الديوان الملكي السعودي و ذلك تنفيذا لأمر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ذلك حرصاً من سموه علي قضاء حاجات المواطنين في المملكة سواء لسداد الديون أو الإعفاء من سداد قروض لعدم قدرتهم علي السداد أو لتقليل العبء علي من يواجهه بعض المشاكل في الحياة .

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إرسال برقية للديوان الملكي

تختلف أنواع البرقيات التي يمكن أن يقوم المواطنين و المواطنات من تقديمها إلي الديوان الملكة السعودي في المملكة العربية السعودية و التي تهدف جميعها إلي إيجاد حلول مناسبة للمواطنين للتخلص من الأزمات و الأعباء التي يمرون بها و أنواع البرقيات تختلف من مشكله لأخري و من ضمن تلك البرقيات ما يلي:

برقية للتعامل مع التعاملات و الطلبات الحكومية.

برقية إعفاء من تسديد دين أو أقساط قرض .

برقية لطلب العلاج .

برقية خاصة بالحق العام.

برقية ضد احد المؤسسات أو الأشخاص في المملكة.

برقية خاصة بإيقاف القصاص.

برقيات التهنئة أو التعزية.

إرسال برقية للديوان الملكي و طريقة صياغتها من خلال البريد الممتاز

البريد الممتاز هو افضل الطرق لإرسال برقية للديوان الملكي السعودي و يتم كتابة البرقية بطريقة محددة و لا ينبغي التغيير في الصيغة كثيراً و هي كالتالي:

السلام عليكم ورحمة الله بركاته

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سيدي خادم الحرمين الشريفين – سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود , حفظه الله

اكتب هذه البرقية العاجلة من أجل ” كتابة أسباب تقديم البرقية سواء لطلب علاج مع ذكر أسباب العلاج أو تسديد دين مع ذكر سبب الديون أو برقية طلبات حكومية و غيرها”

و أسال الله تعالي أن يمتعكم بالصحة و العافية

الاسم : _____________.

السجل المدني: ____________.

رقم الجوال : ___________.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

قام الديوان الملكي السعودي بالعمر علي توفير بعض أرقام التواصل لجميع المواطنين للرد و الاستفسار عن جميع الأسئلة الخاصة بهم و هو كالتالي : 800400000 , ومن المعروف أن الديوان الملكي من أهم الأنظمة التي تعمل علي دعم المقيمين في المملكة العربية السعودية و العمل علي حل مشاكلهم عن طريق تلقي الشكوي و الاستجابة إلي متطلباتهم .