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عمر شويل - جدة ناشدت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين بتحديث البيانات الخاصة بهم والتي تشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ومكان الإقامة وصندق البريد، من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد من أجل الاستفادة من الخدمات والمزايا التى تقدمها للمواطنين مثل (التواصل السريع مع العملاء، ومتابعة المعاملات والتحديثات، بالإضافة إلى إرسال الاشعارات، وآخر الأخبار لحظة بلحظة، لذا من الضروري على المستفيدين القيام بتحديث البيانات والتى تتم بخطوات بسيطة للغاية.

خطوات تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد

تتم آلية تحديث بيانات المستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد .

. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على اسم المستخدم، ثم النقر على تحديث البيانات.

تقوم بتسجيل البيانات المحدثة مثل (رقم الجوال، البريد الالكتروني، مكان السكن، صندوق البريد، والمدينة)

بعد القيام بتسجيل البيانات والمعلومات تقوم بالضغط على كلمة حفظ، بعدها ستصلك رسالة تؤكد إتمام عملية التحديث.

آلية تحديث بيانات التقاعد

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على أن عملية تحديث البيانات تتم بشكل إلكتروني دون اللجوء إلى الذهاب على مقر المؤسسة العامة للتقاعد من أجل التيسير على كافة المستفيدين وتجنب حدوث التزاحم ولا سيما فى ظل ما تمر بيه البلاد من إنتشار وباء فيروس كورونا، ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تقوم بتقديم العديد من الخدمات والمزايا إلى المتقاعدين مثل الرعاية الصحية والكثير من الخدمات.