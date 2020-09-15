نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الهوية للمواطن والوافد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة هي أحد الاستعلامات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية بالإضافة الي الوافدين الذين يعملون بعقود عمل داخل أراضي الملكة، فتعد خدمة التعرف علي مدة تأشيرة الخروج والعودة من والي المملكة أحد الخدمات الهامة التي يتعرف منها كل فرد عن مدة التأشيرة الخاصة بها وموعد انتهاء مدتها حتي يستطيع المواطن أو الوافد العودة في الوقت المحدد قبل انتهاء مدة التأشيرة الخاصة به، حتي لا يتعرض الشخص الي المنع من دخول المملكة العربية السعودية بسبب التأخير عن الوقت المسموح له من التأشيرة الصادرة له من الجوازات السعودية، وسوف نتعرف علي طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة بالمملكة العربية السعودية.

تأشيرة الخروج والعودة 2020 بالمملكة العربية السعودية

خدمة التعرف علي تأشيرة الخروج والعودة هي أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة أبشر لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فهي أحد الخدمات المجانية التي تتم إلكترونياً مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية وغيرها من الخدمات التي توفرها منصة أبشر للجميع دون الذهاب الي مقرات العمل للبحث عن الخدمة المراد البحث عنها.

ويتم إصدار تأشيرة الخروج والعودة من وإلى المملكة العربية السعودية بمدد زمنية مختلفة، يتم اصدراها وفق رغبة كل فرد في الحصول عليها وبناءً علي الاتفاق بين صاحب العمل والوافد الذي يعمل لديه، ويتم إصدار مدة تأشيرة الخروج والعودة بمدة شهرين أو 4 شهور أو 6 شهور أو عام وفق الرغبة التي يتم تسجيلها عبر موقع أبشر الإلكتروني.

الاستعلام عن مدة تأشيرة خروج وعودة من وإلى المملكة العربية السعودية

بوابة أبشر توفر الاستعلام الإلكتروني عن تأشيرة الخروج والعودة من خلال بحث إلكتروني بسيط يتم كالتالي من أجل التعرف علي مدة التأشيرة: