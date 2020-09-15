نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحقق من الموارد البشرية برقم الهوية ورابط استعلام عن طلب الدعم إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاح هدف إمكانية استعلام عن طلب الدعم برقم الهوية، ومكن المستفيدين من خدمة التحقق من الموارد البشرية إلكترونياً، حيث صدر عام 2000م مرسوم ملكي يقضي بإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية، ويسهم الصندوق منذ انطلاقة بتحقيق عدة أهداف استراتيجية يأتي في مقدمتها إحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الأيدي العاملة الوافدة، وهو ما سمي بسعودة الوظائف، كما أن من أهدافه بالمقام الأول إعداد الكوادر المدربة والمؤهلة للعمل في القطاع الخاص، وهذا كونه قاطرة الاقتصاد.

تمكين التحقق من الموارد البشرية

ولتحقيق أهداف الصندوق يقدم العديد من المساعدات المالية للباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص، كما يقدم دورات تدريب وتأهيل للأيدي العاملة الوطنية، فضلاً عما يقدمة من برامج تمويل لمساعدة القطاع الخاص الذي يستوعب أعداد كبيرة من العمالة الوطنية حيث يقدم مساعدات مالية عبارة عن نسبة من أجور العمال، كما يقدم العديد ن ترامج التأهيل والتدريب.

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ويبتغي صندوق تنمية الموارد هدف، إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية تدريبًا وفق المعايير العالمية، وإعداد هذه الكوادر لتولي العمل بالقطاع الخاص الذي من شأنه أن يشكل عصب الاقتصاد السعودي، بغرض التأثير الإيجابي على هذا القطاع الحيوي والذي يؤثر بالتبعية على الاقتصاد وزيادة نموه، بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هدف، إلى تنمية وتطوير العمل في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

رابط استعلام عن طلب دعم برقم الهوية

ويمكن التحقق من الموارد البشرية إلكترونيًا عن طريق رقم الهوية الوطنية، باتباع الخطوات التالية:

يقوم المستخدم بزيارة موقع الموارد البشرية الإلكتروني.

ومن ثم تظهر للمستخدم خانتين: إحداهما خاصة بالأفراد والأخرى تخص بالمنشآت.

يختار المستخدم خانة الأفراد، بعدها يتم نقل المستخدم إلى صفحة أخرى.

وليتاح التحقق من الموارد البشرية 1442 وحالة الطلب على المستخدم أن يكتب رقم الهوية، ورقم الطلب.

ويقوم المستخدم بالضغط على تحقق من الدعم برقم الهوية.

تظهر للمستخدم بعد الضغط على تحقق، كافة المعلومات والبيانات الخاصة والمتعلقة بدعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية، ويمكن عن طريق المعلومات التي تظهر للمستخدم من خلال طلبه، معرفة ما إذا كان اسمه مدعومًا من قبل الصندوق أم لم يتم دعمه، كما يتاح الاستعلام عن مدة الدعم فضلاً عن متى ينزل دعم هدف.