نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبايعة المركبات ونقل الملكية من طرف لأخر بالمملكة عبر منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم هيئة المرور السعودي عن بعض الخطوات الهامة من أجل نقل ملكية المركبات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني أبشر، علي أن يتم مبايعة المركبات بدون الحاجة الي الحصول علي شهادة الفحص الفني للمركبة الذي كان يتم إجراؤها من قبل، وقد أكدت هيئة المرور السعودي أن توفير خدمة نقل ملكية المركبات هي أحد الخطوات الاحترازية التي توفرها القيادة بالمملكة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد أكدت هيئة المرور بأنه يجب علي المشتري الذي يرغب في إجراء مبايعة المركبات التأكد أولاً من عدم وجود أي مخالفات مرورية، وأن تكون رخصة السير سارية الصلاحية، وتوفر منصة أبشر خدمة مبايعة المركبات ونقل الملكية الخاصة بها إلكترونياً كتسهيل للجميع دون ضياع الكثير من الوقت، وسوف نوضح لكم خطوات نقل ومبايعة ملكية السيارات والمركبات بالمملكة عبر منصة أبشر.

نقل ملكية المركبات من شخص لأخر عبر موقع أبشر

يجب علي المشتري أن يكون متأكداً من عدم وجود أي مخالفات مرورية علي المركبة الخاصة بالبائع، وأن يقوم المشتري بمعاينة السيارة وفحها من البائع، وأن يتم تحديد ثمن المبايعة، علي أن يقوم المشتري بإعطاء رقم الهوية الوطنية للبائع وتاريخ الميلاد الخاص به ثم يقوم البائع بالخطوات التالية:

يقوم البائع بالدخول علي موقع أبشر الإلكتروني، واختيار خدمة عرض سيارة أو مركبة للبيع، ويقوم بملي تفاصيل المبايعة التم تم تحديدها بين الطرفين. يقوم المشتري بالدخول أيضاً علي منصة أبشر، وأن يقوم باختيار قبول أورفض طلب المبايعة الذي تم إجراؤها من قبل البائع، ثم يقوم المشتري بعدها بتحويل ثمن المبايعة الذي تم الاتفاق عليه من خلال الحساب البنكي الخاص بالبائع. يقوم البائع بالدخول علي منصة أبشر واختيار إتمام مبايعة المركبات ونقل الملكية الخاصة بالمركبة، وبذلك يكون تم نقل ملكة المركبات بنجاح من طرف للأخر.

خدمات هامة عبر منصة أبشر للمواطن والمقيم



خدمات أبشر خدمات إلكترونية متنوعة تفيد جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية،ومن هذه الخدمات المتعلقة بخدمات المرور تجديد استمارة السيارة والرخص إلكترونياً عبر موقع أبشر، وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يتم الاستعلام عنها مجاناً دون رسوم وذلك توفيراً للوقت والجهد.

وقد أكدت هيئة المرور أن خدمة نقل ملكية المركبات تتطلب توافر شرطان يجب أن يتحققا وهما أن يكون بائع المركبة والمشتري من مواطني المملكة، وان يكون مبلغ الشراء الخاص بالمبايعة المركبة أو نقل الملكية يكون ما بين 5000 الآف ريال حتي 150 ألف ريال سعودي.