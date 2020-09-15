رابط التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية عبر قياس qiyas.sa

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عمر شويل - جدة هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت اليوم عند بداية فتح باب التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد اختبارات القدرة المعرفية هي أحد المقاييس الموحدة لطلاب الثانوية خلال أخر عامين، فقد تم إعداد اختبارات القدرة المعرفية بمقاييس واحدة وعادلة للجميع دون تفرقة بين مرحلة والأخري، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية لجميع الطلاب داخل المملكة السعودية.

موعد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية عام 1442

هيئة تقويم التعليم حددت موعد التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية علي أن يبدأ من يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر عام 2020 علي أن يبدأ التسجيل المتأخر في يوم 19 أكتوبر عام 2020.

مواعيد اختبار القدرات المعرفية عام 2020

حددت هيئة تقويم التعليم بالمملكة العربية السعودية موعداً محدداً لإجراء اختبارات القدرة المعرفية علي أن يبدأ الاختبار في يوم 21 نوفمبر عام 2020 وينتهي يوم 23 نوفمبر عام 2020 وذلك لجميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية.

رابط التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية عام 1442

تستهدف هيئة تقويم التعليم من اختبارات القدرة المعرفية علي اختيار الطلاب الأكثر قدرة علي فهم المقروء، واختيار الطلاب الأكثر قدرة علي الاستنتاج والقياس بالإضافة الي اختيار افضل الطلاب التي تعتمد علي حل المسائل التي تعتمد علي أساسيات ومفاهيم رياضية ومن خلال العلاقات المنطقية، ويتم التسجيل في اختبارات القدرة المعرفية من خلال الخطوات التالية: