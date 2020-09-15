جمعية البيئة السعودية وورشة عمل للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

جدة – محمد الرايقي ضمن برامج وفعاليات جمعية البيئة السعودية أقيمت داخل مقر الجمعية ورشة عمل بعنوان تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك البترول قدمها الأستاذ زهير علي باسمير وذلك بهدف التعريف بالطاقة الشمسية .

حضر الورشة رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس والمهندس عبدالرحمن المهداوي والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذة آمال مهدي ومدير العلاقات والإعلام بالجمعية الأستاذ محمد الرايقي وعدد من منسوبي ومنسوبات الجمعية مع مشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات .

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