نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد توضح خطوات تحديث البيانات ورابط التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث في هذه الآونة حول تحديث البيانات المؤسسة العامة للتقاعد، حيث دعت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال صفحتها عبر الموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى تحديث البيانات لكافة الأشخاص المستفيدين، ويتم التحديث من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة، فقد أكدت المؤسسة أن التحديث يتم بكل سهولة ويسر دون مواجهة أي مشاكل وخروج من المنزل وتجنب الإصابة بخطر العدوى فيروس كورونا، وآلية التحديث كما هو متبع تتم عبر دخول العملاء على حساباتهم الشخصية واستعراض البيانات المسجلة ومراجعتها وإضافة أو تحديث بياناتهم الجديدة.

خطوات تحديث البيانات عبر المؤسسة العامة للتقاعد:

نوضح من خلال موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال خطوات تحديث البيانات للمستفيدين من قبل المؤسسة بشكل إلكتروني و بخطوات يسيرة عبر الدخول لبوابة المؤسسة كما يلي:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتقاعد

ثم النقر على أيقونة “تحديث بيانات” والتي تتيح للعميل تحديث بياناته كرقم الجوال والبريد الإلكتروني والمدينة ومكان الإقامة وصندوق البريد

لتصل للمستفيد بعد التحديث رسالة عبر رقم الجوال تفيد بحفظ البيانات ونجاح التحديث

أهمية تحديث البيانات:

أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى ضرورة تحديث البيانات لكي يتمكن الفرد أو الشخص المستفيد المتقاعد من الاستفادة من خدمات المؤسسة، ومن أهم هذه الخدمات التي يتم الاستفادة منها: التواصل السريع مع العملاء، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمؤسسة وكذلك متابعة المعاملات والحصول على التحديثات مستمرة للإجراءات التي تتم على المعاملة، كما يمكن تحديث البيانات من تلقي العميل لآخر الأخبار حول المؤسسة والخدمات التي تقدمها للعملاء ، ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد أتاحت لجميع عملائها إنجاز مختلف معاملاتهم وخدماتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المؤسسة، ومراكز الخدمة تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة معدلات الرضا وجودة الخدمات المقدمة في 2030.

موعد صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر:

يتم صرف معاشات التقاعد في الموعد المحدد لها من قبل الملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز”، فمن المحدد أن يتم صرف معاشات التقاعد في اليوم الموافق 26 من كل شهر ميلادي، حيث يوافق موعد الصرف لهذا الشهر في يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر ويتم تغيير موعد الصرف في حال وافق موعد أجازة رسمية.