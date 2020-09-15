موقع سكني وزارة الإسكان 2020 شروط وخطوات التسجيل بالتفصيل

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عمر شويل - جدة موقع سكني وزارة الإسكان 2020 ، هو أحد البرامج التي أتاحتها الحكومة السعودية، لمُساعدة مواطنيها، حيث يَقوم بتَوفير عدد كبير من الوحدات السكنية، وفقًا لضوابط مُحددة، واستيفاء كل الشروط الواجب تُوافرها في المُتقدمين، بالإضافة للَنظر في أولوية المُتقدمين في برنامج وزارة الإسكان السعودية.

موقع سكني وزارة الإسكان 2020

استطاع موقع سكني المُقدم من وزارة الإسكان السعودية تَحقيق نَجاح كبير عبر تَقديم عدد من الوحدات السكنية، فقط استطاع تَوفير ما يَصل إلى 300 ألف وحدة للأسر من محدودي ومُتوسطي الدخل.

والذين لا يَستطيعوا تَوفير مسكن من الأرامل والمُطلقات، واليتامى، بالإضافة لتَوفير عدد مسكن للمُتضررين الذين يَفقدوا منازلهم بسبب الظروف الطارئة، ويأتي هذا البرنامج تَنفيذًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

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شروط التَسجيل في موقعي سكني وزارة الإسكان 2020

وضعت وزارة الإسكان بعض الشروط التي يَجب تَوافرها لقَبول التَسجيل في البرنامج مثل:-

يَجب أن يَكون المُتقدم للتسجيل حاصل على الجنسية السعودية، وألا يَقال عن 25 عامًا.

تَقديم جميع المُستندات في حالة تَقديم المرأة المُطلقة أو الأرملة للتَسجيل (الإقرار الخاص بالإعالة).

في حالة التَقديم للأيتام يَجب أن يَتم شهادة الوفاة الخاصة بولي الأمر.

تَقديم السجل المدني الخاصة بالعائلة.

تَقديم ما يُفيد بإجمالي دخل الأسرة، بما في ذلك مُفردات الراتب، أو ما يُفيد بقيمة الدخل الشهري للأسرة.

لم يَسبق له التَقديم في برنامج سكني من قَبل، حيث لا يُمكن التَسجيل بالبرنامج للشخص إلا مرة واحدة.

عدم امتلاك المتُقدم أكثر من ثلاث سيارات.

كيفية التَسجيل في موقع سكني.. ورابط الاستعلام عن الإسكان

يُمكن القيام بالتسجيل في برنامج سكني وزارة الإسكان عبر المرور بتلك الخطوات الآتية:-