استعلام عن طلب زيارة عائلية 1442 برقم الطلب بالخطوات والتفاصيل

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عمر شويل - جدة طلب زيارة عائلية 1442 يريد الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من خلال استخدام رقم الطلب، وذلك يكون إلكتروني دون الذهاب إلى المؤسسة، وهذه الخطوات تكون بسيطة بالنسبة للبعض، ومن هنا تستطيع أن تطلب زيارة عائلية مقدمة لوزارة الخارجية عبر الإنترنت.
طلب زيارة عائلية 1442
يوفر هذا الطلب على المقيمين في المملكة العربية السعودية الوقت والجهد والتكلفة، وذلك يكون بعيدا عن الإجراءات الروتينية الطويلة والتي تضع الوقت في كل مرة، ويمكن للمقيم في السعودية من خلال تلك الخدمة التقدم بطلب استقدام الأقارب من الدرجة الأولى من البلد لزيارته في المملكة.
طلب زيارة عائلية برقم الطلب
ويتمكن المقيم من التقدم أو عمل طلب الاستقدام للعائلة ويجب أن تتوفر لديه الشروط الهامة والتي تكون من قبل وزارة الخارجية في السعودية، لكي يتم هذا الأمر بسهولة شديدة، وذلك عليك أن تلبي الشروط التي تكون مطلوبة ولا تأخذ تلك الطلبات الوقت الكثير من أجل النظر بها.
ويتمكن الشخص المقيم الاطلاع على النتائج الخاصة بهذه الطلبات والاستعلام فورا عن التأشيرة والاستعلام عن طلب زيارة العائلة بسهولة شديدة، وعليك أن تكتب البيانات كاملة بدون وجود أي شيء ناقص حتى لا تحدث أي مشكلة معك أثناء تقديم الطلب.
خطوات الاستعلام عن طلب زيارة العائلة
يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب أن تسير عليها من أجل الاستعلام عن الطلب المقدم من الشخص المقيم لزيارة عائلته له في السعودية وهذه هي الخطوات :
- في البداية يجب أن تفتح الموقع الخاص بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية والدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية.
- اختيار كلمة البحث عن وسوف تجد 5 خيارات أخرى، ويجب أن تختار الخيار الخاص بطلب مقدم إلى الخارجية.
- عليك إدخال رقم الطلب.
- إدخال رقم السجل وهو الإقامة أو الهوية.
- ادخال رمز الصورة وهو يتكون من 6 أقام.
- اختيار خيار استعلم وسوف تظهر لك المعلومات الكاملة وفقا لما تريد معرفة معلومات خاصة بالطلب المقدم للخارجية السعودية.
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