المساءلة القانونية وأبرز الأخطاء الإعلامية … لقاء نظمته “دوت الخليج ” لطالبات قسم الإعلام

دوت الخليج – الدمام : وضحى الونيس

نظمت دوت الخليج الإلكترونية مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٦/١/١٤٤٢هـ لقاء افتراضي مع المستشار القانوني والمحامي والكاتب الصحفي عبدالعزيز السحمي

بعنوان ” المسائلة القانونية وأبرز الأخطاء الإعلامية ونماذج تدريبية من واقع الصحفي” لمنسوبيها من المتدربين ضمن خطة التدريب الميداني لطلاب وطالبات قسم الإعلام بالجامعات وأدار اللقاء كل من رئيس التحرير والمشرف العام للتدريب الميداني الأستاذ عماد الصاعدي ومديرة الإعلام الرقمي والمشرفة على التدريب الميداني الأستاذة أوصاف الفارس

وفي اللقاء قد تم النقاش عن الالتزامات القانونية، توثيق الصحفي لمعلوماته للحمايه من المساءلة القانونية،

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أمثلة لمواد إعلامية ارتكب محرريها أخطاء قانونيه، حرية الصحفيين.

فقد ركز في هذا اللقاء على المسائل القانونية لمعرفة المعلومات والأنظمة التي تؤثر على جودة أداء

الإعلامي لرفع مستوى الوعي لديه في تلك المسائل ليتجنب الأخطاء التي قد تحصل دون قصد أحيانا

لدى بعض الصحفيين لغياب وعيهم عن تلك الأنظمة.