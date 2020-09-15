نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أقوم بتصحيح الواجبات داخل منصة مدرستي للمعلمين.. كيفية إضافة وإرسال واجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أقوم بتصحيح الواجبات ، يبحث الكثير الآن عن العديد من الحلول والطرق التي تساعدهم في أداء دروسهم في منصة مدرستي، ومن بينها طريقه وخطوات تصحيح واجب في مدرستي، ويكون ذلك بعد أن يبدأ المعلم برفع الواجب للمنصة، وبعدها يقع على الطالب حل الواجب ورفعه مرة أخرى، ليقوم المعلم بعدها بتصحيح الحلول التي قدمها الطالب، ومن ثم وضع علامات على الواجب الذي قام الطالب بحلها، كما يمكن للطالب أن يرى جميع الإجابات سواء الخاطئة أو الصحيحة، لتجنب الأخطاء في المرة القادمة، ونسعى من خلال هذا التقرير لتوضيح كيفية إضافة الواجبات داخل منصة مدرستي، وكيفية إرسال الواجب داخل المنصة، بالإضافة إلى طريقة تصحيح الواجب للمعلمين في خطوات سهلة. كيفية وضع واجب في مدرستي الإلكترونية أولا القيام باستخراج المعلومات والبيانات من منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

عبر تطبيق توكلنا ثانيا الدخول في منصة مدرستي الإلكترونية التعليمية

القيام بالنقر على خيار المقررات والمصادر

ثم بعد ذلك النقر على خيار الواجبات وإضافة واجب

يتم تحديد مسارات الواجب واسم المادة بالإضافة إلى تسلسل التعليم

القيام بتحديد مصدر الأسئلة داخل الواجب ما إذا كانت من كتاب التدريبات أو حتى من بنك الأسئلة أو غيرها

بعد ذلك قم بإرسال الواجب وهل سيكون مرئي أم لا وبعد ذلك قم برفعه

الآن قم بتحديد عدد درجات الواجب. كيف أقوم بتصحيح الواجبات داخل منصة مدرستي وكيف يتم حل الواجب داخلها للطلبة يمكنكم معرفة خطوات حل الواجب عبر مقال “منصة مدرستي و كيفية حل الواجب داخلها“، كما يمكنكم الإطلاع على كيفية تحضير الطلبة عبر مقال “خطوات تحضير الطلبة“، من جهة ثانية وفرنا لكم بعض الخطوات التي يمكن من خلالها تصحيح الواجبات داخل المنصة من قبل المعلم: أولا يجب على المعلم الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية عبر حسابه الشخصي بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر

ثانيا النقر على خيار الواجبات والقيام بتحديد المادة الدراسية والتي يرغب بالإطلاع عليها

الآن ستظهر كل الواجبات التي قام بحلها وإرسالها للطالب ببساطة.

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