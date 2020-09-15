نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحضير الطلبة في تيمز لمتابعة الدروس أون لاين في منصة مدرستي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يواجه المعلمون والطلبة الكثير من العقبات والمشاكل داخل منصة مدرستي وتطبيق تيمز التابع لشركة مايكروسوفت، ومن ضمن هذه المشاكل التي تواجه المعلمين هي مشكلة طريقة تحضير الطلبة في مايكروسوفت تيمز، وذلك من اجل شرح الدرس، ويبحث المعلمون على العديد من الحلول للعديد من المشاكل، ومنها كيفية إضافة الطلبة في تيمز لمتابعة الدرس المباشر، ونحن بدورنا وفرنا تقرير عن هذه المشكلة التي تواجه شريحة واسعة من المعلمين في المملكة العربية السعودية.
ما هو مايكرو سوفت تايمز
يعود هذا التطبيق أو النظام البرمجي لشركة مايكروسوفت العالمية، ويساعد الطلبة في جميع المراحل التعليمية والتعليم الجامعي على دراساتهم الإلكترونية، ويعد هذا التطبيق أو النظام البرمجي من أسهل البرامج الإلكترونية من جميع النواحي، ويعمل على عرض فيديوهات بث مباشر، كما أنه يتميز بعدم احتياجه لسرعة انترنت قوية.
كيف يتم تحضير الطلبة في تيمز
ولمن يواجه مشكلة في حل واجباته في مدرستي يمكن الإطلاع على الحل عبر “طريقة حل الواجبات” أو مشكلة في تصحيح الإجابات للمعلمين يمكن متابعة خطوات التصحيح عبر تقرير “تصحيح الواجبات في مدرستي“، ويمكنكم تحضير الطلاب والطالبات من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة، كما عرضنا لكم كيفية حل الواجبات الدراسية في منصة مدرستي، والآن سنعرض لكم طريقة تحضير الطلبة في تيمز وهي على الشكل التالي:
- أولا نفتح شاشة الحاسوب أو اللاب توب والدخول إلى تطبيق مايكروسوفت
- بعد ذلك نختار مايكروسوفت تايمز
- بعد ذلك نقوم بالنقر على أيقونة مايكروسوفت ليتم فتح الصفحة الرئيسية من البرنامج
- قم بإدخال كلمة السر رفقة اسم المستخدم الخاص بك سواء كان على الهاتف أو على اللاب توب، وهنا نقصد بيانات مايكروسوفت 365
- بعد ظهور الصفحة الرئيسية من التطبيق ننقر على تايمز وبعد الضغط على أيقونة تيمز تظهر لنا العديد من الفصول الدراسية الافتراضية مع غرف الفيديوهات كونفرنس
- يمكن الآن للمعلم أن يقوم بعمل فصل افتراضي
- بعد تحديد الأيقونة اضغط على خيار الثلاث نقاط في أعلى يمين الأيقونة، ومن ثم نضغط على أدد ميمبر “add member”
- الآن نضغط على تقويم الطلاب والبدء بتسجيل أسماء الطلبة الذين يرغب بتحضيرها المعلم في الفصل الدراسي الافتراضي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كيفية تحضير الطلبة في تيمز لمتابعة الدروس أون لاين في منصة مدرستي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.