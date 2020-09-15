نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة سكني والمستندات المطلوبة للحصول على دعم سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة سكني ، أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية منصة سكني والتي تهدف إلى تيسير العديد من خدمات تملك الوحدات السكنية وحجوزات الأراضي وذلك تسهيلاً على المواطنين للحصول على إجراءات الأراضي السكنية بكل سهولة ،وتلقت المنصة العديد من الطلبات الخاصة بالمواطنين واستفسارات حول حجوزات الأراضي السكنية وتقدم المنصة خدمة التحدث المباشر مع المستفيدين وذلك من خلال أيقونة تحدث معي المتواجدة بالمنصة أو التواصل مع المنصة من خلال مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين ( 199090).

المستندات المطلوبة للحصول على دعم سكني

يجب على المتقدم الراغب في الحصول على على وحدة سكنية تقديم تعريف بالراتب الشهري الذي يحصل عليه.

تقديم السجل المدني الخاص به.

في حال ما إذا كان المتقدم يتيماً يتوجب عليه تقديم إقرار العائلة.

يستلزم تقديم شهادة الوفاة.

خطوات التسجيل في منصة سكني

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سكني.

بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول.

قم بكتابة وتسجيل رقم الهوية الوطنية سارية المفعول وتاريخ الميلاد.

الاطلاع على الشروط والأحكام والضغط على زر الموافقة عليها.

في النهاية قم بالضغط على زر التسجيل.

انتظر وصول رسالة نصية تؤكد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

المميزات الخاصة بمنصة سكني

إمكانية الحجز السريع للأراضي السكنية وإصدار العقود إلكترونياً.

التمكن من القيام بحجز الوحدات السكنية إلكترونياً.

الإطلاع على المواقع والنماذج للوحدات السكنية.

الحصول على العروض التمويلية المقدمة والقيام باختيار الجهة التمويلية المناسبة.

الاستفادة من خدمة المستشار العقاري.

استعراض التصاميم الهندسية للبناء الذاتي.

إصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول.

شروط الحصول على الدعم المقدم من سكني

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية مع أسرته.

لا يمتلك المتقدم للحصول على الدعم منزل خلال فترة الخمس سنوات الماضية.

لا يقل عمر المتقدم عند التقديم على الدعم عن أربعة وعشرون عاماً.

هذا وتسعي وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية إلى زيادة عدد المشاريع وضخ المزيد من الوحدات السكنية بسكني حتي تصل نسبة التملك إلى سبعون بالمائة بحلول عام 2030 تحقيقاً وتماشياً مع برامج رؤية المملكة 2030.