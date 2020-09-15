“المواصفات”: 5 أشياء يجب التأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء المنزل

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بلادي – الرياض : قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إن هناك 5 أشياء يجب التأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء المنزل.
وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية، وعدم مرور أكثر من ساعة ونصف الساعة على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، كما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الخرسانة 35 درجة مئوية.
وأضافت أنه يجب قراءة ورقة التسليم بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة هي نفس المطلوبة، وضرورة التقيد بإضافة معدلات الماء إلى الخرسانة الموصى بها في المواصفات القياسية.
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