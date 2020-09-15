نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تبدأ فى فتح الرحلات الدولية لبعض الفئات..الإعلان عن رفع التعليق الكامل للرحلات الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة السعودية اليوم عن بدأ فتح الرحلات الدولية لبعض الفئات التى لديها الظروف الواجبة للسفر خارج البلاد منها على سبيل المثال المريض الذى يستلزم سفرة خارج المملكة من أجل استكمال مراحل علاجة، أو الأبطال الرياضيين الذين لديهم فرص سفر للمشاركة فى بطولة دولية، مؤكداً عن الموعد النهائي للتعليق الكامل للرحلات البحرية والجوية والبرية التى تم تعليقها منذ إنتشار فيروس كورونا فى المملكة العربية السعودية

الطيران السعودي يبدأ فتح الرحلات الدولية لبعض الفئات

بحسب البيان الصادر من وزارة الداخلية والذي أوضح فيه عن الفئات المسموح لها بالسفر والتى جاء من أهمها التالي:

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الموظفين الحكوميين المكلفين بمهمات رسمية وأيضا العسكريين

العاملين بالقنصلية

العاملين بالبعثة الدبلوماسية

العاملين فى وظائف دائمة خارج المملكة العربية السعودية.

رجال الأعمال السعوديين الذي يستلزم أعمالهم السفر خارج البلاد.

العاملين فى مجال الاستيراد والتصدير.

اصحاب الأمراض التى تستدعي السفر خارج البلاد.

الطلاب والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة العربية السعودية علي نفقتهم الخاصة.

العاملين فى المجالات الرياضية أى المشاركين فى المناسبات الرياضية الدولية.

موعد فتح الرحلات الدولية بشكل كامل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية فى بيانها الصادر اليوم عن البدء فى رفع التعليق عن الرحلات الجوية والبرية والبحرية بشكل كامل بداية من الأول من شهر يناير 2021م، معرباً عن خالص التمنيات بزوال هذه الغمة من الوطن التى تسببت فى تعليق الرحلات الدولية لمدة ليست بالقصيرة، فيما ذكرت أن القرار الخارج اليوم بالسماح بالسفر لا يسرى على الدول التى قامت بالتعليق الكامل لاستقبال الرحلات.