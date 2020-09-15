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تركي آل الشيخ يعلن الحفلات الغنائية لليوم الوطني الـ90

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أحمد جودة - القاهرة - كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الحفلات الغنائية لليوم الوطني الـ90 التي من المقرر أن تنطلق بداية من يوم الثلاثاء القادم 22 سبتمبر في 3 مدن مختلفة هي الرياض، والدمام، وجدة، وسط مشاركة نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي.

ووفقاص لصحيفة "عاجل"، تنطلق أولى حفلات اليوم الوطني الـ90، الذي يقام تحت شعار «همة حتى القمة»، بحفلة يؤديها كل من الفنان راشد الماجد، والفنان أصيل أبوبكر بتاريخ 22 سبتمبر من الدمام، فيما ستغني فنانة العرب أحلام في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة باليوم نفسه أمام الآلاف.

وفي اليوم الوطني الـ23 من سبتمبر سيصدح أخطبوط العود الفنان عبادي الجوهر بأجمل الأغنيات برفقة الفنانة داليا مبارك، فيما سيشدو البرنس ماجد المهندس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض في ليلة عنوانها الوطن.

أما في الـ24 من سبتمبر فتطل الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة على جمهورهما الكبير بأجمل الأغنيات.

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وسيكون الجمهور يوم الـ25 من سبتمبر على موعد مع صقر الأغنية الخليجية الفنان رابح صقر في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أما في جدة فتقام حفلة للفنان المصري محمد حماقي في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي المدينة نفسها تختتم الحفلات مع هضبة الغناء المصري عمرو دياب في الـ26 من سبتمبر.

جدير بالذكر أن الحفلات الغنائية وجميع الفعاليات الترفيهية تقام وفق البروتوكولات الصحية الصادرة من الهيئة العامة للترفيه التي تتماشى مع «العودة بحذر».

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