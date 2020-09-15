تراجع سعر برميل نفط خام القياس العالمي بـ0.35%

بلادي – وكالات : انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم، بما يعادل 0.35%.
وتَراجَعَ مزيج برنت عند الساعة 08:25 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا، إلى 39.52 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وقد تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33% أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
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