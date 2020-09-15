نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوق السعودي يصعد مستوى 8200 نقطة و10 أسهم كاملة تقفز بالنسبة العليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقفز سوق الأسهم السعودية إلى أعلى حد يمكن الوصول إليه خلال الأيام الحالية، وهناك بعض الشركات بالمملكة العربية السعودية التي وصلت إلى نقلة كبيرة في تاريخ البورصة، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نتحدث عن أهم عشر شركات سعودية صعدت بالأسهم إلى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه خلال هذه الفترة في البورصة بالمملكة العربية السعودية.

الفترة الماضية واضطرابات في مواجهة فيرس كورونا تؤثر علي الأسهم السعودية:

يعلم الجميع جيدا أن الفترة الماضية كان هناك بعض الاضطرابات في أسهم الكثير من الشركات السعودية، وذلك نظراً لهجوم فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومن خلال ختام هذا اليوم في البورصة ببداية هذا الأسبوع تم ارتفاع الأسهم السعودية بشكل كبير، ليرتفع السوق السعودي ويتخطى معدل 8200 نقطة، حيث ازداد نسبة السوق السعودي إلى 0.9% تقريباً.

أسماء ال10 شركات التي ساهمت في زيادة اسهم المملكة العربية السعودية:

وقد أشارت صحيفة الاقتصادية إلى الشركات الراحة في سوق البورصة السعودية، حيث حصلت عشر شركات سعودية صغيرة إلى زيادة كبيرة في سعر الأسهم بنسبة تكاد تصل إلى 10%، كما حصلت ست شركات أخرى سعودية على زيادة نسبة السهم في السوق، حيث تصل قيمة المكسب ما بين 7% إلى 9%، أما بالنسبة للعشر شركات الراحة في سوق البورصة السعودية لهذا اليوم هم شركة تهامة، وشركة عطا، وشركة الأسماك، وشركة تبوك الزراعية، وشركة بروج للتامين، وشركة الجوف الزراعية، وشركة المتطورة، وشركة لازوردي، وشركة جاكو، وشركة باتك، ويوجد 164 شركة قامت بعرض الأسهم في سوق البورصة السعودية من بينها هذه الشركات، وكذلك شركة جازادكو حيث وصلت الزيادة في سعر الأسهم إلى نسبة9.2%، وكذلك شركة صناعات الكهرباء بنسبة 8%.

تراجع ملحوظ ل26 شركة سعودية من بين الشركات المساهمة في جلسة التداول السعودية لسوق البورصة:

ولكن هناك تراجع ملحوظ ل26 شركة سعودية من بينها شركة المتحدة للتأمين وشركة “زين”بنسبة 1.4% لكل شركة، وكذلك شركة الكثيري بنسبة 3.1%، وقد تم اختتام جلسة التداول السعودية لسوق البورصة اليوم بالوصول إلى 8203 نقطة، وهذا يعني زيادة تصل إلى 68 نقطة عن قبل، أي زيادة بنسبة 0.84%.