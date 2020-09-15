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الداخلية السعودية تحدد الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ ساعات تطبيق قرار السماح بدخول مواطني دول الخليج العربي وحاملي التأشيرات، إلى السعودية، وكذلك الخروج منها.

ووفقاص لصحيفة "عاجل"، كانت وزارة الداخلية حددت الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن المسموح لهم بالسفر خارج المملكة هم المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفو الحكومة. وكذلك العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

كما يُسمح للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج، المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال والمرضى والطلاب، والحالات الاستثنائية.

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