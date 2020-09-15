نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل خاص للمتقاعدين بالمملكة يصرف فوراً بأقل راتب من البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي للاستثمار يساند جميع المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية بتقديم يد المساعدة من خلال تسهيل كافة الخدمات المصرفية لجميع العملاء المقيمين داخل أراضي المملكة، ويهتم البنك السعودي للاستثمار بفئة المتقاعدين لتقديم تمويلات نقدية سريعة لهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل المتقاعدين لجميع العاملين بالقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة المختلفة بجميع فئاتها، ويقدم بنك الاستثمار السعودي تمويل شخصي بمبلغ كبير يصل الي 1.500.000 ريال سعودي، حيث يساعد البنك السعودي للاستثمار جميع فئات المتقاعدين بتوفير السيولة النقدية التي تناسب كل شخص علي حده، كما يتم توفير فترة سداد طويلة لسداد قيمة التمويل علي فترة 5 سنوات كاملة، ويتم صرف التمويل الشخصي وفق شروط محددة يجب توافرها من حيث الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل، ومن حيث بعض الشروط الأخري التي يجب توافرها حتي يتم الصرف، وسوف نوضح لكم طريقة الحصول علي تمويل نقدي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار.

ملامح التمويل الشخصي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

حدد البنك السعودي للاستثمار أن أي مبلغ تمويل يحصل عليه أي عميل يتم سداده خلال فترة 60 شهر، وقد أعد البنك السعودي للاستثمار برامج للتمويل بحد أدني 50 ألف ريال، وحد أقصي 1.500.000 ريال سعودي، ويختار المتقاعد المبلغ الذي يرغب من بين هذه المبالغ وحسب القدرة علي تسديد أقساط التمويل الشهرية التي يتم الاتفاق عليها من قبل البنك السعودي للاستثمار.

كما أن أي مبلغ تمويلي يصرفه العميل يكون مطابقاً للشريعة الإسلامية التي يحددها صندوق النقد العربي السعودي،بالإضافة إلى أنه يمكن طلب تمويل أخر في حالة سداد نسبة يتم تحديدها من التمويل الأول، كما أن التمويل يُصرف فوراً للمتقاعدين في نفس يوم التقديم علي التمويل دون انتظار وقت طويل، ويسهل البنك السعودي للاستثمار الحصول علي التمويل بدون شرط وجود موافقة من الكفيل حتي يتم صرف التمويل بأي مبلغ مالي.

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شروط الموافقة علي صرف مبالغ تمويل المتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

يجب ألا يقل الدخل الشهري للمتقاعدين بالمملكة عن 12000 ألف ريال فقط ويعد هذا هو الحد الأدنى لقبول طلب الحصول علي تمويل.

التمويل محدد للسعوديين فقط دون جنسيات أخري داخل المملكة.

ألا يقل عمر العميل عن 38 عام ولا يزيد عن 65 عام عند تحصيل أخر قسط من التمويل الذي حصل عليه.

كشف حساب لراتب العميل عن أخر 3 شهور ويكون موثق من البنك.

خطاب موضحاً راتب المتقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد للعميل بالقطاع الحكومي.

خطاب موضحاً راتب المتقاعد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية للعميل بالقطاع الخاص.

رابط التقديم علي تمويل شخصي للمتقاعدين من البنك السعودي للاستثمار

سهل البنك السعودي للاستثمار طلب تمويل شخصي للمتقاعدين من خلال موقع البنك الإلكتروني التابع للبنك، ويتم ذلك من خلال الدخول علي الرابط التالي: تمويل، ومن خلاله يتم طلب مبلغ التمويل الذي يرغب به العميل بسهولة.

حيث يجب علي كل شخص متقاعد يرغب في التقديم علي تمويل مالي من البنك السعودي للاستثمار أن يقوم إلكترونياً بتسجيل نموذج التمويل بجميع البيانات المطلوبة مثل الاسم وتسجيل رقم الهوية الوطنية، وتسجيل مبلغ التمويل مع تسجيل الراتب الشهري الذي يحصل عليه كل شخص متقاعد من جهة التقاعد التابع لها.

أرقام الاتصال بخدمة عملاء البنك السعودي للاستثمار

يوفر البنك السعودي للاستثمار خدمة فلكس كول التي من خلالها التواصل مع فريق خدمة العملاء والاستفسار عن أي خدمة مصرفية يرغب بها كل مواطن أو وافد علي أن يتم الاتصال بخدمة الهاتف المجانية من خلال الرقم التالي 8000124800 ويمكن الاتصال الدولي من خلال هذا الرقم 9660114183100.