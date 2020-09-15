نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية رفع ملف صوتي على منصة مدرستي بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد العمل والتعليم على منصة مدرستي يقابل الطلاب كثير من المشكلات منها طريقة رفع ملف صوتي على منصة مدرستي وغيرها من الأمور التي لا يعرفها الطالب لأنه لم يسبق التعامل مع المنصة من قبل، ولذلك من وقت لأخر تقوم منصة مدرستي برفع التعليمات الإرشادية للطلاب والطالبات لتسهيل وتيسير العملية التعليمية بسلاسة وبساطة .

رفع ملف صوتي على منصة مدرستي

من خلال أنفوجرافيك إرشادي قامت منصة مدرستي برفع كيفية تحميل ملف صوتي على المنصة بالخطوات التالية:

لابد أولًا من تحويل الملف لصيغة ملف مضغوط أما من خلال برنامج winzip أو من خلال برنامج winrar.

انقر على الملف الصوتي بذر الفأرة الأيسر ثم اختر منه ضغط للملف .

من ثم ادخل لمنصة مدرستي من القائمة الجانبية اختر المقررات والمصادر

ومنها حل الواجبات تجد لديك إرفاق ملفات وأرفق الملف الذي قمت بضغطه.

كيفية حل الواجبات على منصة مدرستي

يمكن للطلاب حل الواجبات التي يضعها المعلم على منصة مدرستي بمنتهى السهولة بالخطوات التالية :

قم بالتوجه إلى منصة مدرستي وتسجيل الدخول بحسابك بمايكروسوفت أو أي حساب أخر .

من القائمة الرئيسية اختر تبويب مقرراتي

تظهر أمامك كل المواد الدراسية التي تدرسها

قم باختيار المادة التي ترغب بحل الواجب الخاص بها

ومنها أخر أيقون الواجبات لترى الواجبات المتاحة إليك حتى تقوم بحلها.

انقر على بيانات الواجب واختر حل الواجب

بعد الحل يتم إرسال الواجب للمعلم من أجل التصحيح

بعد التصحيح يظهر للطالب إشعار بالحل .

معرفة حالة الواجب بمدرستي

قم بتسجيل الدخول لمنصة مدرستي بالطريقة المعتادة

من القائمة الرئيسية الجانبية أختر حل الواجبات

من القائمة اختر حالة الواجب من خلال إحصائية الإنجاز

يتم منها مراجعة لجميع الواجبات التي تخص المواد الدراسية التي تدرسها بالفصل الدراسي الأول بعد النقر على المادة تجد حالة الواجب ظاهرة أمامك

ويمكنك من خلالها أيضًا رؤية ملاحظات المعلمين عليك ورؤية درجاتك .

من خلال منصة مدرستي يستطيع الطلاب والمعلمين متابعة سير العملية التعليمية بطريقة افتراضية من خلال بيئة مهيئة بالكامل تسمح للطلاب لتلقي الدروس دون عناء للمحافظة على صحتهم .