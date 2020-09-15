نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تسجل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الصحة السعودية اليوم، الثلاثاء، بأنه قد تم تسجيل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة إلى 326930 حالة.

ومن جانبه، كان قد قال الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي إن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 1092 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 305022 حالة، وتم تسجيل 33 وفيات جديدة.

فيما كانت قد أفادت وكالة رويترز، صباح أمس الاثنين، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، يقترب من 29 مليون إنسان، بعد أن سجل العالم أعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

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وبحسب الوكالة، أصيب أكثر من 28.93 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى 921437 حالة.

وذكرت رويترز، أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ووهان بالصين في ديسمبر الماضي.

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت القائمة مسجلة أكثر من 6.5 مليون إصابة و193،755 وفاة، وتلتها الهند من حيث عدد الإصابات بواقع 4.7 ملايين إصابة و78586 حالة وفاة.

