نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز وقنوات عين ثلاث منصات للتعليم عن بعد بالسعودية وأهميتهم 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز وقنوات عين: تعتبر هذه الأشياء الثلاثة هي أولى خطوات التعليم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، حيث تعد منصة مدرستي هي المحور الأساسي والأول في التعليم الالكتروني بالسعودية، لأنه منها يقوم الطلاب بتسجيل حضورهم عليها، ويتم استخدامها تحضير الواجبات، وفي بداية يومهم بالنشاط اليومي ونشيد الصباح، ومن البرامج المهمة أيضاً في هذه العملية تطبيق مايكروسوفت تيمز، وهو برنامج هام لجميع الطلبة بالمملكة العربية السعودية، ولم تكتفي وزارة التعليم السعودية بمنصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز، ولكن تم بث قنوات تعليمية لشرح الدروس عبر الفضائيات وهي قنوات عين التعليمية.

منصة مدرستي التعليمية بالسعودية

المنصة التي تبدأ العام الدراسي عن بعد، وذلك من خلال التسجيل بها من موقع توكلنا وموقع أبشر، وبعد ذلك يتم الدخول عليها لتتم عملية التسجيل للطلاب بالمملكة، وبعد انتهاء التسجيل يتم دخول الطالب على منصة مدرستي لمتابعة الجداول الدراسية للحصص، واثبات حضور نفسه على المنصة، كما أنه يتابع من بداية اليوم حتى انتهاءه عليه لوقته المحدد حسب كل مرحلة، حتى وإن واجهت الطلبة صعوبات فيتم حلها من المتخصصين بذلك.

تطبيق مايكروسوفت تيمز التعليمي للطلاب بالسعودية

يعتبر برنامج تيمز مرحلة ثانية لعملية التعليم عن بعد بالسعودية، فهو برنامج تعليمي وسهل جداً في استخدان واجهته، حيث يتم تحميل التطبيق من مواقع التحميل على جميع الاصدارات حسب نوع الجهاز اللوحي، ويتم تشغيله والتسجيل عليه بنفس بيانات منصة مدرستي للطلاب، وبرنامج مايكروسوفت تيمز برنامج يسهل على الطلاب حضور الدروس الافتراضية عليه، كما يسهل كيفية إنشاء فريق تعليمي عليه، وبرنامج تيمز من البرامج التعليمية المشهورة منذ فترة، ولكن بعد إطلاق السعودية للتعليم عن بعد، جعلت الدراسة من خلال هذا البرنامج عبر قواعد وأسس تحددها وزارة التعليم السعودية.

قنوات عين التعليمية لشرح الدروس

قنوات عين الفضائية هي قنوات تعليمية، يتم بث شرح الدروس بها للطلاب بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم شرح الدروس بها على مدار ال 24 ساعة يومياً، ويتم نشر الجداول الخاص بها من وزارة التعليم السعودية كل اسبوع، حيث يتم إعادة الشرح للدروي بالقناة حسب الجدول المحدد للطلاب، كما نبهت الوزارة بضرورة وجود القناة فيةكل منزل بالملكة العربية السعودية.