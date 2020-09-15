نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني ال90 للمملكة العربية السعودية وأقوي عروض السيارات والطيران في المقال التالي

عمر شويل - جدة العيد الوطني ال90 ، تحتفل المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني للمملكة والموافق يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وتقدم المملكة الكثير من الحفلات والعروض الضخمة بمناسبة هذه الذكرى وينتظر الجميع هذه الذكرى من عام إلى آخر، وذلك للاستمتاع بالعروض والحفلات والمهرجانات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه والاستفادة من جميع الخصومات التي تقدمها الشركات والفنادق والمعامل الطبية وعروض السيارات والمفروشات وغيرهما الكثير، كما يعتز المواطن السعودي بهذا اليوم ويحتفل به بكل فخر فهذا اليوم تم فيه توحيد المملكة، حيث تم توحيد البلاد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1932 وأصبح اليوم الوطني للمملكة يوم إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة.

اليوم الوطني ال90 واهم العروض والتخفيضات

أهم عروض السيارات

عرض المجدوعى للسيارات مستمر من يوم الخامس عشر من سبتمبر إلى الثلاثين من نفس الشهر لعام 2020 خصم عشرة بالمائة من قيمة السيارة وسداد أول قسط بعد مرور تسعون يوماً.

عروض مصرف الراجحي مع المجدوعي للسيارات أحصل على تمويل سيارات بيجو المتنوعة بدون دفعة أولي رسوم إدارية 0% النسبة شاملة التأمين 8.36% ريال سعودي.

عرض هوندا السعودية مع مصرف الراجحي على سيارة هوندا اكورد الجديدة 2020 قسط شهري 1554ةريال سعودي بدون دفعة أولي خمس سنوات ضمان ثلاث سنوات خدمة المساعدة على الطريق ضمان المصنع ثلاث سنوات ضمان الوكيل المعتمد سنتان.

عروض عيد اللطيف جميل على سيارة كيا 2020 بدون دفعة أولي بدون رسوم إدارية يدفع عنك اثنان إيجار شهري.

عروض التيسير للتمويل على سيارة نيسان صني 2020 والعرض مستمر حتي 31 أكتوبر بدون دفعة أولي أول قسط بعد تسعون يوماً القسط الشهري 853 شامل القيمة المضافة مدة التمويل خمس سنوات.

عروض شركة التمويل الحديث على سيارة هوندا أزيرا قسط شهري 2057 ريال سعودي إيجار ينتهي بالتمليك.

عروض الفلاح للسيارات على سيارة نيسان سنترا 106-s جنوط 2020 احصل عليها بدون دفعة أولي بدون رسوم إدارية نسبة مرابحة 0% نسبة التأمين 4.50% سنوياً العرض ساري حتي الثلاثين من سبتمبر أو حتي نفاذ الكمية.

عروض شركة التوكيلات العالمية للسيارات بدون دفعة أولي بدون رسوم إدارية يتم سداد أو قسط بعد تسعون يوماً العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري أو حتى نفاذ الكمية.

عروض شركة الطيران السعودي بمناسبة اليوم الوطني ال90

تقدم شركة الطيران السعودي العديد من العروض والتخفيضات ومنها:

سوف تقوم الشركة بطرح مليون تذكرة بسعر99 ريال للمقعد الواحد وسيتم طرح التذاكر وإمكانية الحجز من يوم 20/9/2020 وحتي 23/9/2020.

العرض غير شامل ضريبة القيمة المضافة ولا يمكن استرجاع التذاكر بعد شرائها ويتم الحجز للعرض من خلال تطبيق الخطوط الجوية السعودية.

تقدم الشركة خصم 20% عند حجز رحلة طيران مع باقة شاملة الإقامة الفندقية خلال مدة السفر وذلك عبر تفعيل الكود SA90.

ومن الحفلات المقامة بالمملكة لتلك المناسبة