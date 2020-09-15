نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية يوضح كيفية الحصول على إخلاء طرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية 1441 العديد من التمويلات التي تناسب شريحة من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط أو المنخفض، كما يتيح العديد من أنظمة القروض الميسرة والتي تساعدهم في الحصول في أزمات الحياة أو الحياة الاقتصادية أو الحياة المعيشية سواء للأسرة أو الفرد.

حيث كان المتحدث الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية قد أعلن عن توفير 107 مليار ريال للمواطنين، للمساهمة في تقليل الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 19 المستجد، كما سنوضح لكم متابعينا في هذا الموضوع عن كيفية الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي، وما هي الشروط الواجب توافرها في حال طلب الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي.

بنك التنمية الاجتماعية 1441 – قرض الضمان الاجتماعي

يعمل بنك التنمية الاجتماعية علي مساندة المواطنين الغير قادرين علي مواجهة الأزمات الحالية مثل الأزمة الصحية، وذلك بتقديم مليار ريال للمحافظة علي الرعاية الصحية، بالقطاع الصحي، حيث أضاف المتحدث قائلا:-اعتمد البنك مبادرة دعم بمخصص مالي يصل إلي 13 مليار ريال، والذي يستهدف كل الأفراد بمبلغ 4 مليار ريال ولدعم أيضا الأسر المنتجة بمليار ريال، وسنوافيكم في خلال المقال عن الشروط التي يجب أن تتوافر في حالة طلب الحصول علي قرض بنك التسليف السعودي، والذي يزداد علية البحث في الوقت الحالي لتدهور الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للأفراد الذين يتخلوا عن الوظائف لحماية أنفسهم وأسرهم.

شروط الحصول علي قرض بنك التنمية الاجتماعية 1441

أن يكون أي شخص يريد الحصول علي القرض سعودي الجنسية.

إلا يكون ليس لديه أي مشاريع ذات ربح له.

أن لا يقل دخل المتقدم عن 2000 ريال كراتب شهري.

أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة ولاكتمال التسجيل في طلب القرض.

شروط الحصول على منتج زود الادخاري من بنك التنمية الاجتماعية

أن يطلع العميل على كافة الشروط اللازمة بنظام القروض الاجتماعية قبل التسجيل.

أن يقوم العميل بتسجيل حسابه من خلال خدمة التقديم الإلكتروني الخاصة بالقروض الاجتماعية.

أن يقوم العميل بالتقديم على نوع من أنواع القروض الاجتماعية المناسبة له، وهي: تمويل الزواج، تمويل الأسرة، تمويل ترميم.

الاشتراك في البرنامج الادخاري أثناء عملية التقديم من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية.

أن يقوم العميل بفتح حساب ادخاري في أحد فروع مصرف الإنماء، في مدة لا تقل عن 15 يوم.

الشروط العامة للحصول على تمويل الأسرة

ألا يتجاوز عمر الشخص المقترض عن أل 70 سنة وألا يتجاوز عمر الكفيل عن 55 سنة.

أن يكون الدخل الشهري للشخص المقترض لا يتجاوز عن 10,000 ريال.

أن يتم احتساب الابن ضمن أفراد الأسرة، في حالة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن الشخص المقترض موظفاً أو متزوجاً وفي حالة ما إذا كانت فتاة أن تكون غير موظفة أو متزوجة.

يمنح المرأة حق التقدم بطلب من أجل الحصول علي تمويل أسرة، في حالة إذا كانت مطلقة او ارملة أوأن تعول طفلاً فأكثر دون اعتبار للعمر.

إمكانية جمع منتج تمويل الأسرة ومنتج نفاذ للعميل نفسه.

شروط الحصول على قرض آهل بدون فوائد

يتيح بنك التنمية الاجتماعية للعملاء المستفيدين منه، خاصة العملاء المستفيدين من تمويل الأسر، أو الترميم، أو كنف، من خلال هذه المبادرة الحصول على تمويل آهل بدون فوائد، لمساعداتهم على متطلبات المعيشة واحتياجاتهم الخاصة، الحد الأدنى للتمويل يصل إل 60 ألف ريال سعودي، إليكم الشروط وهي:-

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

مرور عام على إغلاق التمويل السابق.

أن يكون إجمالي الدخل الشهري للمواطن عشرة آلاف ريال سعودي.

تقديم كفالة وفقا لنموذج 105 لغير الموظفين.

شروط الحصول علي قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل كنف من أجل الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، وذلك عن طريق منحهم تمويلاً، بهدف مساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء المعيشة، بالإضافة إلى أن هذا القرض له العديد من المميزات، وهي:

إمكانية حصول العميل على مبلغ التمويل يصل إلى 30 ألف ريال.

لا يشترط البنك على العميل شرط إعالة أسرة.

لا يوجد شرط بتقديم صك إعالة.

شروط الحصول علي قرض الزواج 1441

نشر بنك التنمية الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، شروط الحصول على قرض لتمويل الزواج، وأوضحها في عدة نقاط وأهمها ألا يزيد عمر المقترض من البنك عن 70 عام، وبالنسبة للكفيل لا يزيد عمره عن 55 عام، واشترط البنك على المقترض أيضا ألا يكون قد سبق له الزواج، واستثنى من ذلك من طلق زوجته قبل أن يدخل بها، ومن توفت زوجته، وفيما يلي الشروط العامة لتمويل الزواج، وهي

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، علي ألا يكون طالب القرض قد تزوج من قبل حتي يحصل علي القرض.

ألا يكون قد لديه قرض في أحد البنوك الأخري.

يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة.

أن يكون لدي مقدم الطلب عقد زواج رسمي ومختوم من خلال المحكمة.

أن يتراوح السن من 25 عام وحتي 55 سنة.

ألا تزيد قيمة الميزانية للمشروعات عن 8 مليون ريال سعودي.

ألا يكون عقد الزواج قد مضي عليه أكثر من عامين عند تقديمه.

كما أشار أنه في حالة تزوج المقرض بزوجة غير سعودية، أو من دولة خارج مجلس دول الخليج، فلابد من الحصول على الموافقة على عقد الزواج من الجهة المختصة.

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تمويل المنشآت من بنك التنمية الاجتماعية

يتيج بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات العديد من منتجات تمويل الأعمال، من أجل تشجيعهم على العمل بأنفسهم في منشآتهم، وتوفير العديد من فرص العمل، حيث يسعى إلي تعزيز دور المنشآت الصغيرة، والأنشطة الاقتصادية، من خلال منتجات تمويل الأعمال، وهي:

منتج تمويل أفق والذي يختص بتمويل الشركات والمنشآت التي تعمل منذ ثلاث سنوات فأكثر.

منتج تمويل الرعاية الصحية: الذي يختص بتمويل المشاريع الخاصة بالقطاع الصحي، وشراء الأجهزة والمعدات الطبية.

منتج تمويل حاضنات ومسرعات الأعمال: يستهدف هذا المنتج كلا من الحاضنات والمسرعات، حتى لا تزيد التكلفة الاستثمارية عن 300 ألف ريال سعودي، ولا تتجاوز عدد 8 مليون ريال سعودي بحد أعلى للتمويل سقفه يصل إلي 4 مليون ريال سعودي.

منتج تمويل مشاريع التقنيات الناشئة: يختص هذا المنتج بتمويل مشاريع التقنية الرقمية، والتي يبدأ تكلفته من 50 ألف ريال سعودي للمشروع، بشرط ألا يزيد تكلفة المشروع عن 8 مليون ريال.

منتج تمويل عائد لتمويل المشاريع الصغيرة لتنمية المحتوى المحلي.

منتج تمويل أسس لتمويل المشاريع الصناعية.

منتج تمويل حل لتمويل مشاريع التوطين.

منتج تمويل عربات البيع المتنقلة.

منتج تمويل المشاريع الناشئة.

منتج تمويل الخريجين.

منتج تمويل مشاريع الاختراع.

منتج تمويل مشاريع التميز.

منتج تمويل برنامج التميز التجاري.

كيفية الحصول علي قرض بنك التنمية

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول علي قرض بنك التنمية، وهي عبارة عن الآتي:-

يمكن إنشاء حساب خاص بك من خلال بنك التنمية الاجتماعي عبر الدخول علي الموقع الرسمي.

يجب إدخال رقم الهوية والجوال الخاص بك وبالإضافة إلي البريد الإلكتروني.

إضافة خدمة الأحوال المدنية.

يمكن تقديم طلب

كيفية التقديم على قرض بنك التنمية الاجتماعية

لكي تتمكن من الاقتراض من بنك التنمية الاجتماعية، عليك إتباع الخطوات التالية حتي تحصل علي القرض، والتي نلخصها لك فيما يلي:

في البداية تقوم بإنشاء حساب عبر بوابة البنك الاجتماعي.

كتابة رقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بتقديم خدمة الأحوال المدنية.

في النهاية قم بتقديم طلب القرض إلي بنك التسليف السعودي في الميعاد المخصص.

خدمة الحصول على إصدار طرف من بنك التسليف

هي خدمة متاحة من خلال بنك التنمية الاجتماعية أو ما يعرف ببنك التسليف سابقا، والتي تمكن المستفيد من أن يقوم بطباعة إخلاء الطرف، والقيام بإعطاء إخلاء الطرف للجهة المختصة، كما يمكن التحقق من خلال هذه الخدمة من إخلاء الطرف المقدم من قبل الشخص المستفيد، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر البوابة الإلكترونية للبنك.

خطوات الاستعلام عن أقساط بنك التسليف

مكنك إتباع بعض من الخطوات الهامة لكي تتمكن من الحصول على قسط من بنك التنمية الاجتماعية، والاستعلام عن قيمة القسط وتاريخ التسديد في النقاط التالية:

قم بالدخول إلى رابط بوابة التنمية الاجتماعية، https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/.

قم بالضغط على رقم حساب دفع الأقساط.

قم بكتابة رقم الهوية ثم اضغط على موافق.

ثم توجه إلى كلمة خدمات القروض.

قم بتجميع كافة البيانات التي تريد معرفتها، ثم انزل للأسف تجد البيانات كاملة عن الأقساط المدفوعة وقيمة القسط وتاريخه، وعدد الأقساط المدفوعة والمتبقية.

ثم قم بطباعة كشف الحساب الخاص بك.

وبذلك نكون قدمنا لك اليوم كافة التفاصيل التي يهمك تجميعها حول بنك التنمية الاجتماعية 1441، وعن كيفية التقديم على قرض الضمان الاجتماعي (بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف)، والشروط التي يجب توافرها للحصول على القرض تابع لـ بنك التنمية الاجتماعية، وشروط الحصول على قرض للزواج 1441.