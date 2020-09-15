نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة 1442 للمستفيدين من الدعم في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة وموعدها هو الخبر الذي ينتظره جميع المواطنين والمواطنات المستفيدين من الدعم من الضمان الاجتماعي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ومن المعروف أن هذا الدعم يتم صرفه للأسر الفقيرة والأيتام و المواطنين الذين يعانون من الدخل المنخفض وخاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي أثرت بشكل عام علي الاقتصاد العام ليس في المملكة العربية السعودية فقط ولكن علي مستوي دول العالم أجمع , ومقطوعة الضمان الاجتماعي يمكن أن يتم صرفها سنوياً حيث تصل قيمة الدعم إلي مبلغ يصل قيمته من 10 آلاف ريال سعودي وحتي ثلاثون ألف ريال سعودي . ويتم حساب قيمة الدعم علي حسب دخل كل أسرة , وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من وضع الشروط والقواعد التي يجب أن تتوافر في مستحقي الدعم .

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إيداع المساعدة المقطوعة 1442 وشروط الحصول علي الدعم

يشترط أن يكون المواطن أو المواطنة سعودي الجنسية وهذا شرط أساسي للاستفادة من الدعم .

. يجب ألا يتعدى دخل المستفيد بالدعم عن حد معين .

عن حد معين . يجب ألا يمتلك المواطن أو المواطنة علي نشاط تجاري أو سجل تجاري.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

يجب ألا يكون المواطن قد حصل علي أي مساعدات من أي جهه أخري في نفس العام.

أن تكون أسرة محدودة الدخل أو من أصحاب المعاشات.

وقد أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلي أنها تعمل علي فحص بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري, كما أنها تعمل علي التأكد من انطباق جميع الشروط و المعايير المطلوبة لاستحقاق الدعم من المتقدمين الجدد , كما أشارت إلي انه يمكن التأكد من الموعد النهائي للدفع من خلال وزارة الموارد البشرية كما يمكنك طلب المساعدة في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية عن طريق الاتصال بخدمة العملاء علي الرقم الموحد 19911 .

إيداع المساعدة المقطوعة وموعده

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي انه سيتم الإعلان قريباً عن موعد صرف الدعم للمستحقين وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ولكن لم يتم حتي الآن تحديد موعد إيداع الدعم للمستحقين.