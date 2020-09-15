نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر والاستفسار عن تفاصيل المخالفة المرورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي خطوات عمل استعلام عن المخالفات المرورية للمواطن والمقيم عبر منصة أبشر الإلكترونية، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة، وكذلك كشف المرور عن إجراءات الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، وذكر كل من طريقة تقديم استفسار عن تفاصيل المخالفة المرورية، وأيضا طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات.

استعلام عن المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات للمواطن والمقيم

يستطيع المواطن والمقيم من خلال هذه الخدمة المجانية وعبر إدخال رقم الهوية أو الإقامة، من الاستعلام عن المخالفة المسجلة عليه أو على أحد أفراد عائلته أو الأفراد المكفولين لديه في حالة وجودهم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

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يقوم المستفيد بالتوجه إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول إلى حسابه.

يقوم المستفيد بتعبئة المعلومات الخاصة برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، ثم يقوم بإدخال الرمز المرئي.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على عرض لاستعراض المخالفات المرورية المسجلة.

استعلام عن عن تفاصيل المخالفة

يستطيع المواطن والمقيم من خلال هذه الخدمة المجانية وعبر إدخال رقم الهوية أو الإقامة، من الاستعلام عن المخالفة المرورية المسجلة عليه، أو على أحد أفراد عائلته أو الأفراد المكفولين لديه في حالة وجودهم، أو للجهات الحكومية، أو المؤسسات، للمخالفات القائمة على مركباتهم، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول إلى حسابه.

يقوم المستفيد بتعبئة المعلومات الخاصة برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو رقم المظلمة، ثم يقوم بإدخال الرمز المرئي.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على عرض لاستعراض تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة.

استعلام شامل عن المخالفات المرورية

يستطيع المواطن والمقيم من خلال هذه الخدمة المجانية، من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المسجلة عليه أو على أحد أفراد عائلته، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى منصة أبشر وتسجيل الدخول إلى حسابه.

يقوم المستفيد بالضغط على أيقونة خدماتي، ثم يقوم باختيار استعلامات المرور.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية لعرض تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة.

الاستفسار عن مخالفات الزائرين

يستطيع الزائرين الخليجيين والوافدين من خلال هذه الخدمة المجانية من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليه، بشرط أن تكون المخالفة مسجلة داخل أراضي المملكة، مع تجهيز جواز السفر، أو رقم الإقامة، أو رقم الحدود، أو الهوية الوطنية، أو بطاقة سكانية لسكان مملكة البحرين، أو هوية مقيم سعودي في دولة خليجية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: