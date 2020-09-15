نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سعر سيارات مستعملة سوزوكي جيمني بـ83 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على أفضل سعر سيارات مستعملة في السعودية هو بمثابة معركة لا بد أن يخوضها كل من يفكر في نزول سوق المستعمل حتى لا يعض أصابعه من الندم بعدما يتفاجأ أنه تورط في شراء مركبة بها الكثير من المشاكل التي تجعل من السير بها مغامرة غير محسوبة المخاطر.

سوق السيارات المستعملة في السعودية

بوجه عام يشهد سوق السيارات المستعملة في السعودية العديد من الظواهر الشاذة والغريبة أبرزها المغالاة في أسعار السيارات المستعملة للدرجة التي تجعل من قرار امتلاك سيارة جديدة أفضل بشكل كبير من شراء مركبة مستعملة بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في السعودية .

أسعار السيارات في السعودية

وخلال الأشهر الماضية ارتفعت أسعار السيارات في السعودية بنسبة 10 % وذلك بسبب الزيادة في نسبة ضريبة القيمة المضافة وهذا الأمر تسبب في العديد من الأمور منها ما يلي:

انكماش الطلب على السيارات الجديدة.

تراجع مبيعات السيارات الجديدة في السعودية.

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في السعودية بسبب هروب البعض من ضريبة القيمة المضافة.

تراجع الطلب كذلك على السيارات المستعملة بسبب مغالاة وكلاء السيارات والمعارض.

أفضل سعر سيارات مستعملة في السعودية

وسوف نقدم فيما يلي أفضل سعر سيارات مستعملة في المملكة بالتزامن مع التراجع الشديد في قطاع السيارات وبالتحديد سعر سوزوكي جيمني 2018 لكن قبل ذلك لابد من إلقاء نظرة على المواصفات.

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مواصفات سوزوكي جيمني 2018

تأتي سوزوكي جيمني مع موتور ذي 4 اسطوانات ومزود بـ16 صمامًا وبسعة 1.5 لتر مع قوة حصانية تصل إلى 100 حصان وهي قوة حصانية متواضعة بالطبع عند الحديث عن سيارات الدفع الرباعي التي تندرج بينها سوزوكي جيمني.

أما عن الأبعاد فتأتي السيارة بطول 3480 مم وارتفاع 1720 وعرض 1645 فيما تأتي قاعدة العجلات في قياس 2250 مم ويتراوح الوزن ما بين 1090 – 1135 كجم.

كما تتميز هذه السيارة بالاقتصاد في استهلاك الوقود حيث يمكن لكل لتر واحد من البنزين أن يكفيها لمسافة 14.7 كم.

سوزوكي جيمني 2018

ويمكن الحصول على أفضل سعر سيارات مستعملة لجيمني 2018 حيث يصل السعر إلى 83 ألف ريال وقد يختلف في بعض المعارض ليصل حتى 100 ألف ريال ما يجعل هذه السيارة من بين أرخص السيارات المستعملة في السعودية.