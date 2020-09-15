نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدات المقطوعة من خلال موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف المساعدات المقطوعة و موعدها هو الخبر الذي ينتظره العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية من خلال موقع الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية, و صرف المساعدات تستهدف جزء من المواطنين المنطبق عليهم شروط المساعدات المقطوعة و الأوراق المطلوبة لاستحقاق الدعم كما تم ذكرها سابقاً . و ذلك لتحسين الظروف الاجتماعية و المعيشية لمحدودي الدخل أو الرواتب الضعيفة أو من هم على المعاش. و تظل عمليات البحث عن موعد صرف المساعدات مستمرة عبر موقع الموارد البشرية و يصل عدد زيارات الموقع إلى 475,782 زائراً, و لذلك ينتظر اللاف الأسر في المملكة العربية السعودية أنباء عن موعد صرف المساعدات و المفترض صرفها قبل رمضان لعام 1441 و التي تبلغ 194 مليون و 900 ألف ريال سعودي تقريباً و لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد معين لها. و لذلك سننشر لك رابط للاستعلام عن طريق الضمان الاجتماعي1441 برقم السجل رداً على الأخبار التي تم تعميمها في الفترة الماضية على بعض صفحات الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى صرف المساعدات المقطوعة خلال الأيام القليلة القادمة.حيث تأخرت الدفعة الجديدة لصرف المساعدات المقطوعة لمده تصل إلى الثماني أشهر(8) أشهر مما دشن حمله رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتسريع من صرف المساعدة المقطوعة قبل حلول شهر رمضان الكريم .

و ينتظر العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية إعلان موعد صرف المساعدات نظراً للوضع الراهن الذي تمر به البلاد من تداعيات الحظر الناتج من انتشار فيروس كورونا و الانقطاع عن العمل و أيضاً قرب دخول شهر رمضان الكريم و حاجتهم في شراء مستلزمات المنزل من المواد الغذائية و غيرها والاستعلام عن مقطوعه الضمان الاجتماعي برقم الطلب أو رقم الهوية .كما أكدت وزاره العمل أن المساعدات المقطوعة مستمره و لكن لا يوجد موعد محدد للصرف و لكن اقترب موعد الإيداع الذي يتم بالأسبقية و سيتم صرفها على حسب الترتيب المواطنين على قوائم الانتظار .

يمكنك أيضاً مشاهدة :شروط المساعدات المقطوعة والأوراق المطلوبة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

صرف المساعدات المقطوعة قبل رمضان 1441

و أوضحت وزاره العمل و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن صرف الدفعة الجديدة للمساعدات و التي سيتم صرفها قبل شهر رمضان الكريم لعام 1441,و التي تبلغ 149 مليون و 900 ألف ريال سعودي, على 11300 حاله من المواطنين المستوفين شروط المساعدة حيث يحب أن يكون المواطن سعودي الجنسية و دائم التواجد بالمملكة العربية السعودية ,لا يقل عمره عن 35 عاماً,يكون من محدودي الدخل و راتبه 3 الأف ريال سعودي أو اقل .

Advertisements

طرق الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة

حتى يستطيع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن موعد صرف المساعدات و التي من المفترض صرفها قبل شهر رمضان الكريم عليك باتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع وزاره الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .

إدخال رقم البطاقة الشخصية.

إدخال رقم التحقيق .

كتابة رقم السجل المدني .

كتابة تاريخ الميلاد و رقم الجوال و الاسم بالكامل و الجنس.

كتابة الرقم السرى

كتابة عنوان المنزل أو العنوان البريدي .

أو اطلب الرقم من هنا حيث تقدم المملكة العربية السعودية هذه المساعدة للمواطنين في المملكة لسهوله تلبيه طلباتهم و احتياجاتهم و لكنها تهدف في المقام الأول إلى المحتاجين إليها و تحاول ضمان ذلك من خلال تقديم المساعدة بالفعل لكل مواطنيها المستفيدين من هذا المساعدات .

موعد صرف المساعدات

لم يتم تحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة حتى الآن لأول مره منذ سنوات عديده من قبل موقع الوزارة و من المرجح أن أسباب تأخير صرف المساعدات المقطوعة الظروف التي تمر بها البلاد من اثر انتشار فيروس كورونا.لذلك يجب على المواطنين في المملكة العربية السعودية و المستوفين جميع شروط المساعدات المقطوعة الالتزام بالدخول الدوري على موقع الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن المساعدة المطلوبة برقم الطلب و التعرف على نتيجة استحقاق الطلبات المستجدة عبر رابط الاستعلام الرسمي. و بلغ المعاش الضماني ما يقرب من 1.435.251.495 ريال سعودي , و المساعدات النقدية من اجل الغذاء مبلغ و قدرة 195.597.276 ريال سعودي, سداد جزء من فواتير الكهرباء التي بلغت قيمتها 104.212.506 ريال سعودي ,بدل غلاء المعيشة تم صرف مبلغ قدرة 351.209.500 ريال سعودي.

و نسال الله العلى العظيم جميعا أن تزول الغمه و تعود الأمور إلى طبيعتها و يتخلص العالم من هذا الفيروس في جميع دول العالم و إن يعافينا الله و جميع المسلمين اللهم أمين يا رب العالمين وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم بعض المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة وطرق الاستعلام عن صرف المساعدات المقطوعة بطريقة سهلة وبسيطة ونرجوا ان يكون المقال قد نال إعجابكم.