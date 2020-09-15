بلادي – الرياض :طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة، وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح. وأوضح – خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار – أن المواطنين ستقدَّم لهم قروض ميسرة، إضافة لتيسير التراخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية. يُذكر أن اللجنة شددت على تعاون الجهات التعليمية والإعلامية لتكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز تفاعل المجتمعات المحلية إيجاباً مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “عضو شورى” يطالب بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم لاستقبال السياح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.